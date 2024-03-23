Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 марта, купил на межбанковском валютном рынке $0,46 млн и продал $680,90 млн. Чистая продажа валюты составила $680,44 млн против $262,63 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ значительно увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $417,81 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $71,83 млн;
- продал $5 248,61 млн;
- чистая продажа валюты составила $5 176,78 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.
Источник: Минфин
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