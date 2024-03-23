НБУ значительно увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 марта, купил на межбанковском валютном рынке $0,46 млн и продал $680,90 млн. Чистая продажа валюты составила $680,44 млн против $262,63 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $417,81 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $71,83 млн;

продал $5 248,61 млн;

чистая продажа валюты составила $5 176,78 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.