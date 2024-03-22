Союзники разделились по вопросу выпуска облигаций как гарантии передачи замороженных российских активов Украине. США и Бельгия поддерживают идею, а Германия и Франция нет. Об этом пишет Reuters.
Германия и Франция против выпуска облигаций как гарантии передачи российских активов Украине
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Страны Европейского Союза не могут прийти к соглашению о наилучшем использовании средств, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины. В то же время, лидеры ЕС согласились работать над планом, который позволит им использовать эти средства.
Цель — направить средства в фонд, которым руководит ЕС, для закупки оружия для Украины. Существует расхождение в методах использования активов.
Бельгия и США предлагают выпускать облигации, чтобы мобилизовать деньги и генерировать большую сумму. Франция и Германия, а также другие государства-члены выступают против этой идеи.
Напомним, что ЕС заморозил значительную сумму российских активов, включая ценные бумаги и наличные деньги на сумму около 190 миллиардов евро, находящихся в Бельгии.
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