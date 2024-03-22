ЕС дает зеленый свет: доходы от замороженных активов РФ передадут Украине — The Guardian

Лидеры ЕС согласились конфисковать большую часть доходов, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине. Об этом сообщает The Guardian.

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Это может принести 3 млрд евро в этом году, и первый миллиард может быть выделен Украине до июля, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг поздно вечером в конце первого дня встречи лидеров ЕС саммита в Брюсселе.

«Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро завершим это предложение, мы сможем выплатить первый миллиард первого июля. Это зависит от нас», — сказала она, добавив, что есть сильная поддержка использования доходов на «военные цели для Украины».

Соглашение было достигнуто после почти года переговоров по правовой основе эффективного секвестра 190 млрд евро, которые хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Распределение средств

Как будут распределяться средства, еще не решено, но предложение заключалось в том, чтобы использовать 90% на военные программы и 10% на реконструкцию, с возможностью перенаправления части денег на финансирование ЕС миротворческих миссий во всем мире для удовлетворения требований Венгрии.

Этот шаг все еще связан с правовыми рисками. Есть вероятность, что деньги придется вернуть после войны, если Россия подаст иск.

В среду Кремль заявил, что такой шаг будет грубым нарушением международного права, но дипломаты ЕС сказали, что все они согласились, что доходы или проценты, полученные от замороженных активов, могут быть использованы в Украине.

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Отмечается, что такое решение было принято после призыва президента Украины Владимира Зеленского увеличить поддержку Украины, чтобы оградить восточные города от российской бомбардировки.

«Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну, это закон», — подчеркнул Зеленский в видеообращении к лидерам ЕС.

На саммите лидеры ЕС усилили стремление Украины и Молдовы стать членами блока, согласившись ускорить комиссию начать переговоры.