Лидеры ЕС согласились конфисковать большую часть доходов, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине. Об этом сообщает The Guardian.
ЕС дает зеленый свет: доходы от замороженных активов РФ передадут Украине — The Guardian
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Это может принести 3 млрд евро в этом году, и первый миллиард может быть выделен Украине до июля, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг поздно вечером в конце первого дня встречи лидеров ЕС саммита в Брюсселе.
«Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро завершим это предложение, мы сможем выплатить первый миллиард первого июля. Это зависит от нас», — сказала она, добавив, что есть сильная поддержка использования доходов на «военные цели для Украины».
Соглашение было достигнуто после почти года переговоров по правовой основе эффективного секвестра 190 млрд евро, которые хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Распределение средств
Как будут распределяться средства, еще не решено, но предложение заключалось в том, чтобы использовать 90% на военные программы и 10% на реконструкцию, с возможностью перенаправления части денег на финансирование ЕС миротворческих миссий во всем мире для удовлетворения требований Венгрии.
Этот шаг все еще связан с правовыми рисками. Есть вероятность, что деньги придется вернуть после войны, если Россия подаст иск.
В среду Кремль заявил, что такой шаг будет грубым нарушением международного права, но дипломаты ЕС сказали, что все они согласились, что доходы или проценты, полученные от замороженных активов, могут быть использованы в Украине.
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Отмечается, что такое решение было принято после призыва президента Украины Владимира Зеленского увеличить поддержку Украины, чтобы оградить восточные города от российской бомбардировки.
«Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну, это закон», — подчеркнул Зеленский в видеообращении к лидерам ЕС.
На саммите лидеры ЕС усилили стремление Украины и Молдовы стать членами блока, согласившись ускорить комиссию начать переговоры.
Комментарии - 2
Зачем выдавать желаемое за действительное?
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The way was cleared for an agreement after the wording was tweaked to address opposition by Hungary to the money being used to arm Ukraine.
How the funds will be carved up has yet to be decided but the proposal was to use 90% on military programmes and 10% on reconstruction, with the potential for some money to be diverted to EU funding of peacekeeping missions around the world to meet Hungary’s concerns.
The move is still laden with legal risk. There is a possibility the money would have to be returned after the war if Russia launched legal action.