Великобритания готова дать Украине в кредит замороженные активы россии — СМИ

Великобритания готова предоставить Украине взаймы все замороженные активы Центрального банка россии в стране, при условии, что россия будет вынуждена оплатить Украине репарации после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет ЭП со ссылкой на The Guardian.

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Что известно

Он отметил, что активы будут использоваться как гарантия выплаты Украине репараций со стороны россии.

«Этот план более радикален, чем предложения, обсуждаемые в Европейском Союзе, предусматривающие передачу Украине только прибыли от замороженных активов российского Центробанка, удерживаемых Западом. Оценивается, что ежегодная прибыль составляет 4 миллиарда долларов США», — пишет издание.

«Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигации, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти средства украинцам, зная, что мы вернем их, когда россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ сделать это. Мы стремимся к максимальному единству G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем его достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, желающими предпринять такие действия», — заявил во вторник вечером Кэмерон членам Палаты лордов.

Это первый раз, когда Кэмерон открыто и подробно говорит об этом предложении, и это, вероятно, подчеркивает политическую поддержку, которую этот план имеет в США, но не в ЕС.

Оценивается, что США удерживают активы россии на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания — около 25 миллиардов фунтов стерлингов, но официальные цифры не обнародованы, пишет издание.