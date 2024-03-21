США поддерживают выпуск облигаций на $50 миллиардов для Украины за счет замороженных активов рф — Bloomberg

США поддерживают возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для выпуска облигаций на $50 миллиардов для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Предложение предусматривает объединение активов российского центрального банка на сумму $280 млрд, замороженных странами «Большой семерки» (G7) и Европейским Союзом в SPV, доходы от которых поддержат так называемые «облигации свободы».

Более двух третей замороженных активов россии заблокированы в ЕС, где они дают около $3,6 млрд чистой прибыли в год. Поступления от предполагаемого предложения облигаций будут почти равны $60 млрд помощи США, которые все еще застряли в Конгрессе.

Западные союзники пытаются получить финансирование для Киева в критический момент войны, поскольку украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерии, а россия продвигается на востоке.

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Кто может быть против

Обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются, сказал один из источников Bloomberg. Некоторые страны G7, включая Германию и Францию, выразили осторожность относительно новой идеи, заявил другой источник.

Эти усилия могут принести намного больше $50 млрд. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать замороженные активы россии.

Ранее «Большая семерка» заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока россия не согласится заплатить Украине за нанесенный ею ущерб.

Споры в ЕС

Союзники из G7 в последние месяцы обсудили несколько вариантов использования замороженных российских активов — от использования денег в качестве залога для привлечения долгов или выдачи гарантий против замороженных средств.

«Но между ними остаются споры по поводу нежелания европейцев делать что-то, что может восприниматься как захват активов, и это приведет к юридическим проблемам, мести со стороны Москвы и поставит под угрозу стабильность евро», — говорится в материале.

В настоящее время лидеры ЕС приближаются к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов россии для финансирования военных нужд Украины.

Согласно планам, представленным на этой неделе, основная часть доходов, в основном хранящихся через бельгийскую расчетную палату Euroclear, будет передана в Европейский фонд мира, механизм, используемый в основном для возмещения правительствам военных закупок, предназначенных для Украины, и меньшая доля для регулярного бюджета. ЕС для Украины.

Аргумент США состоит в том, чтобы разработать вариант, максимизирующий доход от замороженных российских активов, чтобы Украина быстро получила большую поддержку.

Напомним

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что сумма, которая может быть получена от доходов замороженных российских активов, может составить около 3 млрд евро в год. Деньги пойдут на военную и гражданскую поддержку Украины.