США поддерживают выпуск облигаций на $50 миллиардов для Украины за счет замороженных активов рф — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2024, 19:19 Читати українською

США поддерживают выпуск облигаций на $50 миллиардов для Украины за счет замороженных активов рф — Bloomberg

США поддерживают возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для выпуска облигаций на $50 миллиардов для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

США поддерживают возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для выпуска облигаций на $50 миллиардов для Украины.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предложение предусматривает объединение активов российского центрального банка на сумму $280 млрд, замороженных странами «Большой семерки» (G7) и Европейским Союзом в SPV, доходы от которых поддержат так называемые «облигации свободы».

Более двух третей замороженных активов россии заблокированы в ЕС, где они дают около $3,6 млрд чистой прибыли в год. Поступления от предполагаемого предложения облигаций будут почти равны $60 млрд помощи США, которые все еще застряли в Конгрессе.

Западные союзники пытаются получить финансирование для Киева в критический момент войны, поскольку украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерии, а россия продвигается на востоке.

Читайте также: Украина обсуждает возможность использования российских замороженных активов в качестве залога для выпуска евробондов

Кто может быть против

Обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются, сказал один из источников Bloomberg. Некоторые страны G7, включая Германию и Францию, выразили осторожность относительно новой идеи, заявил другой источник.

Эти усилия могут принести намного больше $50 млрд. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать замороженные активы россии.

Ранее «Большая семерка» заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока россия не согласится заплатить Украине за нанесенный ею ущерб.

Споры в ЕС

Союзники из G7 в последние месяцы обсудили несколько вариантов использования замороженных российских активов — от использования денег в качестве залога для привлечения долгов или выдачи гарантий против замороженных средств.

«Но между ними остаются споры по поводу нежелания европейцев делать что-то, что может восприниматься как захват активов, и это приведет к юридическим проблемам, мести со стороны Москвы и поставит под угрозу стабильность евро», — говорится в материале.

В настоящее время лидеры ЕС приближаются к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов россии для финансирования военных нужд Украины.

Согласно планам, представленным на этой неделе, основная часть доходов, в основном хранящихся через бельгийскую расчетную палату Euroclear, будет передана в Европейский фонд мира, механизм, используемый в основном для возмещения правительствам военных закупок, предназначенных для Украины, и меньшая доля для регулярного бюджета. ЕС для Украины.

Аргумент США состоит в том, чтобы разработать вариант, максимизирующий доход от замороженных российских активов, чтобы Украина быстро получила большую поддержку.

Напомним

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что сумма, которая может быть получена от доходов замороженных российских активов, может составить около 3 млрд евро в год. Деньги пойдут на военную и гражданскую поддержку Украины.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает SZlats и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами