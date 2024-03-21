Жилищные сертификаты на покупку нового жилья получили уже 4,5 тысяч украинцев

Жилищные сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного получили 4500 украинцев. Сумма компенсаций составила около 8 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.