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21 марта 2024, 13:10 Читати українською

Жилищные сертификаты на покупку нового жилья получили уже 4,5 тысяч украинцев

Жилищные сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного получили 4500 украинцев. Сумма компенсаций составила около 8 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Жилищные сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного получили 4500 украинцев.
Фото: diia.gov.ua

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«Общая сумма гарантированной государством компенсации — почти 8 миллиардов гривен. А треть владельцев жилищных сертификатов уже приобрела новые дома общей стоимостью более 3 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.

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Средняя сумма компенсации составляет 1,8 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
21 марта 2024, 13:52
#
Щось вже дуже багато тем про нерухомість:)))
+
0
Ranet
Ranet
21 марта 2024, 14:22
#
Застройщики просто счастливы, когда вместо денег им вексель приносят. Потом он не оплачивается, потом суд, потом аппеляция, а потом в бюджете нет денег.
При этом, условий для прав собственности у владельца векселя не возникает.
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