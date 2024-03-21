Жилищные сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного получили 4500 украинцев. Сумма компенсаций составила около 8 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Жилищные сертификаты на покупку нового жилья получили уже 4,5 тысяч украинцев
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«Общая сумма гарантированной государством компенсации — почти 8 миллиардов гривен. А треть владельцев жилищных сертификатов уже приобрела новые дома общей стоимостью более 3 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.
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Средняя сумма компенсации составляет 1,8 млн грн.
Источник: Минфин
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При этом, условий для прав собственности у владельца векселя не возникает.