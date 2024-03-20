Блокировка границы: В марте бюджет Украины недополучит еще 6,5 миллиарда

В результате блокирования польскими фермерами границы с Украиной бюджет в марте недополучит таможенных платежей на 6,5 млрд грн. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспечены всем бригады», — отметил он.

Читайте: Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 миллиарда гривен

Напомним

В феврале украинский бюджет потерял таможенные поступления на 7,7 млрд грн.

Ранее «Минфин» писал, что из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, ведущие бизнес в Украине, терпят убытки в сотни миллионов долларов.

По данным 36 участников специального опроса Европейской Бизнес Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну украинскую компанию — это почти 700 тыс. евро убытков в среднем.