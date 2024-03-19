Метро Киева отдало подряд на 1,6 млрд фирме балерины — СМИ

Под руководством Виктора Брагинского Киевский метрополитен отдал подряд на капитальный ремонт «красной ветки» метро стоимостью 1,58 миллиарда гривен компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского. Женщина преподает классическую хореографию в танцевальной академии. Об этом идет речь в расследовании Bihus.info.

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По запросу с просьбой уточнить, почему контракт имеет гриф «для служебного пользования» и почему подрядчиком выбрана именно эта компания, в метрополитене ответили, что «информация всеобщему разглашению не подлежит». По этому контракту подрядчику уже уплачено около миллиарда. По данным журналистов, соглашение может содержать существенно завышенные цены на материалы и оборудование.

Основным владельцем подрядчика ООО «КБ «Теплоэнергоавтоматика», записанная Татьяна Белецкая — балерина, народная артистка Украины, которая преподает в Национальной опере Украины и заведует отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

По данным журналистов, Белецкая вероятнее всего является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского — Кирилла Кривца. В середине 2000-х мужчины одновременно работали в структурах «Нафтогаза», а в 2007—2012 годах вместе занимались бизнесом. После того как Брагинский в 2014 году возглавил КП «Киевский метрополитен», Кривец стал владельцем нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Белецкая говорить с журналистами отказалась, а Кривец направил письменный ответ, где ответил, что Белецкая ему приходится «третьей очередью наследственного права». А вместо комментария Брагинского, из метрополитена направили письменный ответ, в котором говорится, что Кривец и Белецкая не являются родственниками Брагинского, хотя об этом в запросе речь не шла.

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Реакция Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал правоохранительные органы провести оперативное и открытое расследование в отношении экс-директора коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского.

Напомним

14 марта команда Bihus.info обнародовала свое расследование, в котором исследовала декларации Брагинского и имущество его родных. В частности, журналисты обнаружили в декларации мамы Брагинского два миллиона гривен, которые она почти сразу передарила сыну.

Далее пенсионерка стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в новостройке — ЖК White Lines, рыночная стоимость которой составляет около 440 тысяч долларов.