Работа в «офисе»: названа самая популярная мошенническая схема на рынке труда

Work.ua поделился кейсами, как развиваются мошеннические схемы и рассказал, как минимизировать риск натолкнуться на псевдоработодателей.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мошенничество на рынке труда эволюционирует как вирус. Оно адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы. Если еще в прошлом году офисные вакансии прикрывали должностями менеджеров по продажам, то сейчас названия варьируются от рекрутера до помощника администратора и тому подобное.

С августа прошлого года Work.ua объявил о глобальной блокировке «брачных агентств» и стриминговых площадок, а также криптомошенников.

Самая популярная мошенническая схема

Если перечисленные категории афер уже сейчас не представляют особой угрозы, то мошеннические «офисы», с началом полномасштабной войны, еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт.

Чаще всего «офисные» мошенники прикрываются должностями:

менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами,

менеджер по обслуживанию и т. д.

К работе рекрутеры так называемых «офисов» обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

Проверка и блокировка аферистов

Подавляющее большинство блокировок, осуществляемых модераторами сайта, связано именно с «офисами». За 2023 год количество аккаунтов, заблокированных модераторами сайта, составляет 35 459. Всего ежемесячно отдел проверяет более 20 000 аккаунтов.

Карта эволюции мошенников

Каждая компания после регистрации на Work.ua проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка. Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФОП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал. Так модераторы Work.ua перестали полагаться на звонки и стали больше уделять внимание сайтам компаний.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграммах с кучей вызывающих доверие подписчиков. Как и во втором пункте, те, кто делился с мошенниками своими сайтами и профилями в соцсетях, подтверждали, что они регистрируются и ищут персонал. Но не менее чем на факты модераторы также полагаются на собственное «ощущение» и все равно находили и находим другие доказательства, что компания — мошенник.

Когда аферистам стало совсем тяжело работать днем, некоторые из них ушли в ночь. Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали. Теперь в Work.ua нашли техническое решение и этот путь также перекрыт.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, которые с нами годами сотрудничали. Получая доступ к учетному, мошенники начинали там «делать свои дела».

Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любом аккаунте.

Как минимизировать риск встретить мошеннический «офис»