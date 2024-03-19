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19 марта 2024, 15:24 Читати українською

Работа в «офисе»: названа самая популярная мошенническая схема на рынке труда

Work.ua поделился кейсами, как развиваются мошеннические схемы и рассказал, как минимизировать риск натолкнуться на псевдоработодателей.

Work.ua поделился кейсами, как развиваются мошеннические схемы и рассказал, как минимизировать риск натолкнуться на псевдоработодателей.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиМошенничество на рынке труда эволюционирует как вирус.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мошенничество на рынке труда эволюционирует как вирус. Оно адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы. Если еще в прошлом году офисные вакансии прикрывали должностями менеджеров по продажам, то сейчас названия варьируются от рекрутера до помощника администратора и тому подобное.

С августа прошлого года Work.ua объявил о глобальной блокировке «брачных агентств» и стриминговых площадок, а также криптомошенников.

Самая популярная мошенническая схема

Если перечисленные категории афер уже сейчас не представляют особой угрозы, то мошеннические «офисы», с началом полномасштабной войны, еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт.

Чаще всего «офисные» мошенники прикрываются должностями:

  • менеджер по продажам,
  • менеджер по работе с клиентами,
  • менеджер по обслуживанию и т. д.

К работе рекрутеры так называемых «офисов» обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

Проверка и блокировка аферистов

Подавляющее большинство блокировок, осуществляемых модераторами сайта, связано именно с «офисами». За 2023 год количество аккаунтов, заблокированных модераторами сайта, составляет 35 459. Всего ежемесячно отдел проверяет более 20 000 аккаунтов.

Карта эволюции мошенников

Каждая компания после регистрации на Work.ua проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка. Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФОП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал. Так модераторы Work.ua перестали полагаться на звонки и стали больше уделять внимание сайтам компаний.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграммах с кучей вызывающих доверие подписчиков. Как и во втором пункте, те, кто делился с мошенниками своими сайтами и профилями в соцсетях, подтверждали, что они регистрируются и ищут персонал. Но не менее чем на факты модераторы также полагаются на собственное «ощущение» и все равно находили и находим другие доказательства, что компания — мошенник.

Когда аферистам стало совсем тяжело работать днем, некоторые из них ушли в ночь. Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали. Теперь в Work.ua нашли техническое решение и этот путь также перекрыт.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, которые с нами годами сотрудничали. Получая доступ к учетному, мошенники начинали там «делать свои дела».

Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любом аккаунте.

Как минимизировать риск встретить мошеннический «офис»

  • Перед собеседованием поищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, соцсети, почитайте отзывы.
  • Спрашивайте у рекрутеров как можно больше деталей о работе: чем более точные ответы получите, тем меньше сомнений у вас будет.
  • Включайте критическое мышление. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день — это выдумка мошенников. Если вас смущает, реальна ли зарплата указана в вакансии, просмотрите соответствующую должность в других компаниях. Так вы будете иметь всеобщее понимание, сколько в среднем платят на рынке.
  • Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+36
bonv
bonv
19 марта 2024, 15:52
#
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.
+
+15
NoNameX
NoNameX
19 марта 2024, 17:41
#
Ага, може це сам Єрмак по прямій вказівці Зелі створив 35к фейкових записів))). Може варто вже відійти від совкового мислення, перестати займатись ідолопоклонством і звинувачувати у всіх своїх проблемах владу?!
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 марта 2024, 18:03
#
Да гнать надо в шею все эти «евросолидарности» «слуг» и прочих. Довели страну
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