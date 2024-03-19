Биткоин упал ниже $64 000, OKX удалит торговые пары с USDT в Европе: что нового на крипторынке

Цена биткоина опустилась ниже $64 000

Во вторник, 19 марта, цена первой криптовалюты в моменте упала до $63 950, после чего впоследствии немного поднялась. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена актива составляет около $64 560. За сутки биткоин упал на 5,39%, за неделю — на 10,60%.

Следует отметить, что большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также потеряли в цене за сутки.

Суточный объем ликвидаций на крипторынке превысил $522 миллиона

С 18 по 19 марта 2024 года объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынку составил $522,82 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

В общей сложности под ликвидацию попали 223 030 трейдеров. По потерям превалируют лонг-позиции — $443,5 млн. На шорт-позиции приходится $79,32 млн.

Среди криптоактивов превалирует биткоин (BTC). На пары с первой криптовалютой приходится около 20% всех потерь вследствие ликвидаций. Далее следуют Ethereum (ETH) и альтокины, в частности Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Ripple (XRP).

Относительно криптобирж в лидерах уже традиционно Binance и OKX. Их общая доля составляет около 70%.

Нигерия потребовала у Binance данные всех пользователей из страны

Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. Об этом сообщают местные СМИ.

Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю транзакций нигерийских пользователей.

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance в финансировании терроризма, отмывании денег и манипулировании обменным курсом найры. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 млрд, источники которых невозможно точно определить.

Ранее биржа потребовала предоставить список ста крупнейших пользователей в Нигерии и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Напомним, правительство Нигерии запросило в криптобирже Binance компенсацию ущерба в размере $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры.

Чанпен Чжао анонсировал свой новый проект

Бывший CEO биржи Binance Чанпен Чжао анонсировал новый проект под названием Giggle Academy. Также он объявил о наборе персонала, небольшой команды, которая будет работать с ним напрямую.

Судя по анонсу, проект образовательный. В публикации Чжао говорится, что обучение на платформе, вероятно, будет проходить в игровой форме. При этом пользователи смогут получить базовое образование с 1 по 12 класс.

Проект некоммерческий. Кроме того, Чжао ответил отказом на вопрос, планируется ли выпуск нативного токена.

Также, бывший CEO Binance открыл набор персонала. По его словам, штат будет небольшим.

Каждый человек в мире имеет право на образование. Наша миссия — сделать ее увлекательной и доступной всем и каждому", — говорится на официальном сайте проекта.

OKX удалит торговые пары с USDT в Европе — СМИ

Криптовалютная биржа OKX проведет делистинг торговых пар со стейблокином USDT от Tether для клиентов из ЕЭС. Об этом сообщает The Block.

Издание ссылается на электронное письмо, полученное одним из европейских трейдеров, и как причину называет грядущий вступление в силу законопроекта о регулировании криптовалют в Евросоюзе (Markets in Crypto Assets, MiCA). В полном объеме документ вступит в силу 30 декабря 2024 года.

Представитель службы поддержки подтвердил журналистам, что «стабильная монета» стала недоступна пользователям в ЕЭЗ с 14 марта.

MiCA обязывает операторов стейблкоинов получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС и соблюдать правила обеспечения стабильности своих токенов.

Согласно документу, эмитенты «стабильных монет» должны проводить стресс-тесты и покрывать 3% резервов собственным капиталом.