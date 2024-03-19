Министры иностранных дел ЕС утвердили дополнительные 5 млрд евро на военную помощь Украине

Заседание Совета министров иностранных дел ЕС 18 марта приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

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Принимавший участие в заседании министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских партнеров как можно скорее принять все необходимые решения для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов для украинских военных, а также развития оборонных индустрий ЕС и Украины.

Он также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

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