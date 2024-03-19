Заседание Совета министров иностранных дел ЕС 18 марта приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.
Министры иностранных дел ЕС утвердили дополнительные 5 млрд евро на военную помощь Украине
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Принимавший участие в заседании министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских партнеров как можно скорее принять все необходимые решения для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов для украинских военных, а также развития оборонных индустрий ЕС и Украины.
Он также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.
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«Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и ряда других подобных инициатив. Каждый день имеет значение», — заявил министр.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило странам-членам предложение обновить фонд, оказывающий военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от отправки оружия из существующих запасов к закупке новых.
В документе говорилось об условиях создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства ЕС не смогли договориться.
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