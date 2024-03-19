Кабмин нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать госпомощь. Так, уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на жительство ВПЛ. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Правительство расширит список категорий переселенцев, которые смогут получать помощь
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Кого планируют включить в категорию ВПЛ
Предлагается включить в категорию ВПЛ, которые имеют право на следующие выплаты:
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детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
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тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
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Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9 444 грн.
- лиц предпенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью III группы;
- людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
- лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Напомним
С 1 марта изменились условия получения выплат для ВПЛ.
Источник: Минфин
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