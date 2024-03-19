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19 марта 2024, 8:16 Читати українською

Правительство расширит список категорий переселенцев, которые смогут получать помощь

Кабмин нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать госпомощь. Так, уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на жительство ВПЛ. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабмин нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать госпомощь.
Фото: depositphotos

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Кого планируют включить в категорию ВПЛ

Предлагается включить в категорию ВПЛ, которые имеют право на следующие выплаты:

  • детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

  • тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Читайте: Внутренним переселенцам продлили выплаты до марта. Что дальше

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9 444 грн.

  • лиц предпенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью III группы;
  • людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
  • лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Напомним

С 1 марта изменились условия получения выплат для ВПЛ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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