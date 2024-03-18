Чешский RegioJet запускает новый поезд в Украину

Чешский частный железнодорожный оператор RegioJet официально объявил о дате запуска нового маршрута в Украину. Поезда RegioJet из Праги в Чоп начнут курсировать со среды, 27 марта.

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Что известно

«С 27 марта добавляем вторую линию в Украину: через Словакию в Чоп. Теперь вы можете выбрать одну из двух линий, которые обеспечат вам комфортное путешествие по выгодным ценам», — говорится в пресс-релизе компании.

Первый маршрут RegioJet в Украину предусматривает путешествие из Праги в Киев с пересадкой на поезда Укразализныци в польском Перемышле.

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RegioJet — второй по величине автобусный перевозчик в Европе после Flixbus и самый частный железнодорожный пассажирский перевозчик в Центральной Европе.

Компания имеет лицензии на работу в Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше.