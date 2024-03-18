Standard Chartered спрогнозировал рост курса биткоина до $150 000 к концу 2024 года

Эксперты банка Standard Chartered считают, что цена биткоина вырастет до $150 000 к концу 2024 года и до $250 000 в течение 2025 года. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет компании.

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Прогноз банка

Прогноз банка основывается на двух переменных — изменение цены золота после запуска ETF на базе актива и корреляция стоимости биткоина с притоком средств в спотовые фонды.

«Мы считаем, что аналогия с золотом, с точки зрения влияния такого фактора, как ETF, и оптимального состава портфеля, остается хорошей отправной точкой для оценки правильного уровня цен биткоина в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете.

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В связи с этим эксперты банка спрогнозировали повышение курса до $150 000 к концу 2024 года и до $250 000 в 2025 году. Условием для второго сценария, по мнению аналитиков, является приток средств в споте биткоин-ETF в объеме $75 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что биткоин обновил исторический максимум на уровне $73 650, но затем откатился. В момент котировки падали ниже $65 000.