Владелец магазинов Reserved, Sinsay, Cropp и Mohito не вел никакой операционной или коммерческой деятельности в россии с мая 2022 года, говорится в заявлении компании на фоне обвинений, что выход ритейлера LPP с рынка россии только фейк.
Владелец магазинов Reserved и Sinsay заверил, что не работает в россии и не планирует возвращаться
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Заявление ритейлера
В заявлении польского ритейлера LPP говорится, что он не владеет российской компанией и не имеет с ней никаких отношений. Группа не контролирует прямо или косвенно российскую компанию и не влияет на ее деятельность.
Ритейлер напоминает, что завершил соглашение по продаже российской компании, которая как «совершенно независимое лицо реализует в россии товары от своего имени и за свой счет».
Также LPP отмечает, что Казахстан не является транзитным рынком для компании и она не отправляла товар в россию через эту страну.
«Ни LPP, ни лица из правления компании не планировали и не планируют возвращаться к деятельности на российском рынке», — говорится в заявлении.
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Генеральный директор LPP Марек Пехоцкий назвал претензии Hindenburg Research «ложными» и заявил, что они являются попыткой манипулировать и «нанести ущерб не только компании и сотрудникам, но и инвесторам и деловым партнерам, продиктованным лишь желанием получить прибыль».
Согласно договору купли-продажи, заключенному в 2022 году, российская компания реализует на территории россии товары, в том числе приобретенные в так называемый переходный период, говорится в сообщении.
«Переходный период рассчитан максимум до конца 2026 года и отнюдь не означает, что LPP продолжит торговать в россии», — заявила компания.
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