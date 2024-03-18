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18 марта 2024, 16:04 Читати українською

Владелец магазинов Reserved и Sinsay заверил, что не работает в россии и не планирует возвращаться

Владелец магазинов Reserved, Sinsay, Cropp и Mohito не вел никакой операционной или коммерческой деятельности в россии с мая 2022 года, говорится в заявлении компании на фоне обвинений, что выход ритейлера LPP с рынка россии только фейк.

Владелец магазинов Reserved, Sinsay, Cropp и Mohito не вел никакой операционной или коммерческой деятельности в россии с мая 2022 года, говорится в заявлении компании на фоне обвинений, что выход ритейлера LPP с рынка россии только фейк.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗаявление ритейлераВ заявлении польского ритейлера LPP говорится, что он не владеет российской компанией и не имеет с ней никаких отношений.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявление ритейлера

В заявлении польского ритейлера LPP говорится, что он не владеет российской компанией и не имеет с ней никаких отношений. Группа не контролирует прямо или косвенно российскую компанию и не влияет на ее деятельность.

Ритейлер напоминает, что завершил соглашение по продаже российской компании, которая как «совершенно независимое лицо реализует в россии товары от своего имени и за свой счет».

Также LPP отмечает, что Казахстан не является транзитным рынком для компании и она не отправляла товар в россию через эту страну.

«Ни LPP, ни лица из правления компании не планировали и не планируют возвращаться к деятельности на российском рынке», — говорится в заявлении.

Читайте: Акции польского ритейлера LPP обвалились на 35% после обвинений в фиктивном выходе из россии

Генеральный директор LPP Марек Пехоцкий назвал претензии Hindenburg Research «ложными» и заявил, что они являются попыткой манипулировать и «нанести ущерб не только компании и сотрудникам, но и инвесторам и деловым партнерам, продиктованным лишь желанием получить прибыль».

Согласно договору купли-продажи, заключенному в 2022 году, российская компания реализует на территории россии товары, в том числе приобретенные в так называемый переходный период, говорится в сообщении.

«Переходный период рассчитан максимум до конца 2026 года и отнюдь не означает, что LPP продолжит торговать в россии», — заявила компания.

Источник: Минфин
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