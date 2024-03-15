Акции польского ритейлера LPP обвалились на 35% после обвинений в фиктивном выходе из россии

Акции одного из крупнейших в Восточной Европе ритейлеров LPP (магазины Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) упали на 35% после того, как в Hindenburg Research заявили , что выход польской компании из россии был обманом. Об этом сообщает Bloomberg.

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В отчете Hindenburg Research утверждается, что компания LPP не полностью отказалась от российского бизнеса после начала полномасштабного вторжения рф в Украину и продавала там свои товары через третьих сторон.

Из-за падения акций в пятницу, 15 марта, компания потеряла около $3 млрд.

LPP заявила, что стала жертвой «организованной дезинформационной атаки» и не владеет и не управляет бизнесом в россии.

До войны российский рынок по значению для LPP уступал только польскому. В Hindenburg Research подробно аргументировали, что российский бизнес вообще не выходил из-под управления главной структуры, то есть компания вводила в заблуждение и акционеров, и кредиторов.

В декабре Hindenburg Research отправила агентов в магазины FES в Москве и Санкт-Петербурге, и они зафиксировали там одежду, идентичную новым польским коллекциям.