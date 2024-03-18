Solana достигла отметки в $200, что является максимальным значением за последние два года и опередила BNB по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Solana опередила BNB по капитализации и обновила двухлетний максимум
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На фоне общего локального спада крипторинка после достижения биткоином исторической вершины, Solana демонстрирует рост — за последнюю неделю монета прибавила 36%.
Изменение стоимости SOL за все время / Источник: CoinMarketCap
Стоит также добавить, что количество поисков термина Solana в Google достигло максимальных значений за 5 лет, так что популярность этой монеты растет.
По рыночной капитализации SOL опередила монету от Binance BNB, которая также недавно обновила двухлетний максимум.
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