Solana опередила BNB по капитализации и обновила двухлетний максимум

Solana достигла отметки в $200, что является максимальным значением за последние два года и опередила BNB по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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На фоне общего локального спада крипторинка после достижения биткоином исторической вершины, Solana демонстрирует рост — за последнюю неделю монета прибавила 36%.

Изменение стоимости SOL за все время / Источник: CoinMarketCap

Стоит также добавить, что количество поисков термина Solana в Google достигло максимальных значений за 5 лет, так что популярность этой монеты растет.

По рыночной капитализации SOL опередила монету от Binance BNB, которая также недавно обновила двухлетний максимум.

ТОП-5 криптомонет по капитализации на 18.03.2024 г. / Источник: CoinMarketCap

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