Монета биржи Binance BNB тестирует отметку $600

Курс токена BNB протестировал $600 и установил годовой максимум. В последний раз актив торговался на этой отметке в декабре 2021 года. Капитализация BNB превысила $89 млрд. Об этом пишет incrypted.

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Токен не смог закрепиться выше указанной отметки. По достижении $600 цена актива откатилась.

С момента листинга на бирже Binance цена BNB достигла своего пика в мае 2021 года. Тогда актив торговался по $690.

По данным CoinMarketCap, BNB занимает четвертое место по капитализации среди прочих криптовалют. 13 марта этот показатель приблизился к $89,4 млрд. Актив по-прежнему уступает стейблкоину USDT компании Tether, капитализация которого превысила $100 млрд.

По имеющейся информации, в обращении находится 149539489 BNB, что составляет 100% от общего количества монет. При этом криптовалютная биржа Binance производит ежеквартальное сжигание токенов. В январе 2024 года она вывела из обращения более 2 млн BNB.