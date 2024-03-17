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17 марта 2024, 16:00 Читати українською

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $618 млн

За сутки, с 16 по 17 марта 2024 года, объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов составил $618,38 млн, согласно CoinGlass. Это произошло на фоне проседания курса биткоина ниже $65 000, пишет Incrypted.

За сутки, с 16 по 17 марта 2024 года, объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов составил $618,38 млн, согласно CoinGlass.
Фото:depositphotos

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Согласно данным платформы, под ликвидацию попали 193414 трейдеров. Большая часть потерь приходится именно на длинные позиции.

Читайте: Украинские инвесторы заработали $850 млн на криптовалютах в 2023 году — отчет Chainalysis

Антилидерами среди криптобирж уже традиционно стали Binance ($195,42 млн) и OKX ($186,8 млн). Из криптоактивов доминируют биткоин (BTC), а также Chainlink (LINK) и другие альтокины, включая Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Ripple (XRP).

Прыжок объема ликвидаций произошел на фоне оползня на крипторынке. Биткоин в данный момент опускался ниже $65 000.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 марта 2024, 17:44
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Годі вам тату, уже торгувати!
Годі, бо здачі вже нічим давати!
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