Объем ликвидаций на крипторынке превысил $618 млн

За сутки, с 16 по 17 марта 2024 года, объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов составил $618,38 млн, согласно CoinGlass. Это произошло на фоне проседания курса биткоина ниже $65 000, пишет Incrypted.

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Согласно данным платформы, под ликвидацию попали 193414 трейдеров. Большая часть потерь приходится именно на длинные позиции.

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Антилидерами среди криптобирж уже традиционно стали Binance ($195,42 млн) и OKX ($186,8 млн). Из криптоактивов доминируют биткоин (BTC), а также Chainlink (LINK) и другие альтокины, включая Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Ripple (XRP).

Прыжок объема ликвидаций произошел на фоне оползня на крипторынке. Биткоин в данный момент опускался ниже $65 000.