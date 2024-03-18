Цены на нефть продолжают расти, в том числе из-за атак на российские НПЗ

Стоимость сырой нефти растет на азиатских биржах уже вторую неделю. На прошлой неделе цена Brent поднялась почти на 4%, а теперь продолжает идти вверх на фоне сокращения предложения и обострения геополитического напряжения. Об этом пишет Reuters.

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Атаки на российскую инфраструктуру подогревают рыночные настроения. Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в россии привели к тому, что стоимость за баррель Brent выросла на 32 цента (0,4%) до $85,66. Американская нефть WTI подорожала на 40 центов (0,5%) до $81,44.

Один из ударов привел к пожару на Славянском НПЗ в Краснодаре, ежегодно перерабатывающем 8,5 миллиона тонн сырой нефти. Цены на газ в Европе также растут на фоне беспокойства по поставкам из россии.

Эксперты полагают, что цены на нефть могут продолжить расти. «Атаки на российские НПЗ прибавили к цене нефти на прошлой неделе 2−3 доллара за баррель премии за риск», — отмечает Вандана Хари, основательница Vanda Insights. Однако для более значительных колебаний цены требуются новые сигналы.

На этой неделе инвесторы ожидают результатов заседания ФРС США. Ожидается, что оно прольет свет на сроки понижения процентных ставок, что может повлиять на цену нефти.

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