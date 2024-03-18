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18 марта 2024, 10:46 Читати українською

Цены на нефть продолжают расти, в том числе из-за атак на российские НПЗ

Стоимость сырой нефти растет на азиатских биржах уже вторую неделю. На прошлой неделе цена Brent поднялась почти на 4%, а теперь продолжает идти вверх на фоне сокращения предложения и обострения геополитического напряжения. Об этом пишет Reuters.

Стоимость сырой нефти растет на азиатских биржах уже вторую неделю.

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Атаки на российскую инфраструктуру подогревают рыночные настроения. Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в россии привели к тому, что стоимость за баррель Brent выросла на 32 цента (0,4%) до $85,66. Американская нефть WTI подорожала на 40 центов (0,5%) до $81,44.

Один из ударов привел к пожару на Славянском НПЗ в Краснодаре, ежегодно перерабатывающем 8,5 миллиона тонн сырой нефти. Цены на газ в Европе также растут на фоне беспокойства по поставкам из россии.

Эксперты полагают, что цены на нефть могут продолжить расти. «Атаки на российские НПЗ прибавили к цене нефти на прошлой неделе 2−3 доллара за баррель премии за риск», — отмечает Вандана Хари, основательница Vanda Insights. Однако для более значительных колебаний цены требуются новые сигналы.

На этой неделе инвесторы ожидают результатов заседания ФРС США. Ожидается, что оно прольет свет на сроки понижения процентных ставок, что может повлиять на цену нефти.

Читайте также: 90% нефти россия продает Индии и Китаю

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
faid
faid
18 марта 2024, 10:59
#
Але як скорочення переробки нафти впливає на підвищення ціни на нафту. Нафти стає тільки більше.
+
0
veritas69
veritas69
18 марта 2024, 11:16
#
Це загадка. потрібна консультація професійних трейдерів
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