Практически вся экспортная русская нефть идет в Китай и Индию. Страна-террористка подстроилась под санкции и быстро переориентировала европейские поставки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра россии Александра Новака.

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На Китай и Индию приходится 90% экспорта черного золота из россии.

«Что касается тех ограничений и эмбарго на поставки в Европу и США, которые были введены… это только ускорило процесс переориентации наших энергетических потоков», — сказал Новак.

Он сказал, что доля Европы в российском экспорте сырой нефти упала до 4−5% с 40−45%.

«Основными партнерами в нынешней ситуации является Китай, доля которого выросла примерно до 45−50%, и, конечно, Индия… Раньше поставок в Индию практически не было, за два года общая доля поставок в Индию достигла 40%», — сказал Новак.

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