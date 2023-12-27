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27 декабря 2023, 14:18 Читати українською

90% нефти россия продает Индии и Китаю

Практически вся экспортная русская нефть идет в Китай и Индию. Страна-террористка подстроилась под санкции и быстро переориентировала европейские поставки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра россии Александра Новака.

Практически вся экспортная русская нефть идет в Китай и Индию.

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На Китай и Индию приходится 90% экспорта черного золота из россии.

«Что касается тех ограничений и эмбарго на поставки в Европу и США, которые были введены… это только ускорило процесс переориентации наших энергетических потоков», — сказал Новак.

Он сказал, что доля Европы в российском экспорте сырой нефти упала до 4−5% с 40−45%.

«Основными партнерами в нынешней ситуации является Китай, доля которого выросла примерно до 45−50%, и, конечно, Индия… Раньше поставок в Индию практически не было, за два года общая доля поставок в Индию достигла 40%», — сказал Новак.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+35
JWT
JWT
27 декабря 2023, 14:53
#
Нафта це не тільки бензин та дизель але й ще пластик з якого в Китаї вироблять кучу гімна, яке ми також купуємо. Сам радикально зменшив такі покупки, тільки на необхідні речі.
+
0
TAN72
TAN72
27 декабря 2023, 16:34
#
А это на минуточку пол населения планеты 🤔
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