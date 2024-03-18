Лучший отзыв февраля: как А-Банк заподозрил своего клиента в продаже свое карты и как за это его наказал

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале. Им стал пользователь под ником Pavel146 , который рассказал, чем опасны неожиданные деньги от неизвестных. Его опыт может быть полезен и другим, и вот почему.

Pavel146 получил перевод от неизвестного лица, после чего банк заблокировал его карту. Клиент пытался решить ситуацию, предлагая банку вернуть неидентифицированный перевод, однако переговоры не увенчались успехом.

«То есть человек сбросил средства на мой номер карточки, я готов их вернуть и не пытался никого обмануть, а банк хочет за это с меня еще взять неизвестную комиссию, на просьбу разблокировать счет, чтобы я мог вернуть средства без комиссии, отвечают отказом. Я просто шокирован и вижу только два варианта: или, а банк перестанет обманывать и вернет нормально средства человеку или писать заявление в Нбу», — пишет читатель.

Примечательно, что один из вариантов решения, предложенных банком был перевод спорной суммы со счета в другом банке. На такое предложение отреагировали другие читатели, предупредившие о мошеннической схеме. По их словам, мошенники получат возврат средств, а к тому же и перевод со счета в другом банке.

Что говорят юристы

По мнению Юлии Курило, адвоката и управляющего партнера «JKLAW», клиенту следовало сразу в письменном виде уведомить банк (заявлением в отделении банка) о том, что он оспаривает эту операцию как ошибочную, и отказаться от зачисления средств.

Блокирование счета банком в данном случае, по мнению Курило, выглядит как злоупотребление, жалобу на которое стоило бы сначала подать руководителю банка, а далее в НБУ, или обратиться с иском в суд.

Виктор Андрусяк, адвокат и партнер MORIS согласен, что в данной ситуации клиент действительно ни в чем не виноват, но банк со своей стороны также был вынужден принимать определенные превентивные меры.

Что говорит банк и что делать в таких случаях другим

Описанная ситуация уже разрешилась. «В данном кейсе клиент доказал, что он не ведет никакой незаконной деятельности, при этом со своей стороны смог поспособствовать, чтобы средства за проданную криптовалюту вернулись потерпевшему. Поэтому этот клиент не является мошенником, отработка кейса прошла в формате возврата ненадлежащего платежа. Деловые отношения с такими клиентами не прекратились по инициативе банка. Клиент продолжает пользоваться продуктами банка», — сообщили «Минфину» в А-Банке.

В банке также рассказали, что в последнее время получают информацию от других банков «о мошеннических операциях с выводом на карточки нашего банка». Чаще всего, говорят в финучреждении, получатели — неблагонадежные клиенты, продающие карты мошенникам. «С такими заканчиваем отношения», — подчеркнули представители банка.

Виктор Андрусяк советует в таких случаях наладить оперативную и прямую коммуникацию с банком. «Ведь после поступления жалоб или информации, о каких-либо проблемах по счету, банк должен на них реагировать, а первым шагом такой реакции обычно становится остановка любой операции по такому счету, чтобы получить дополнительное время для выяснения всех обстоятельств», — говорит юрист.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.