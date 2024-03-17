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17 марта 2024, 9:00 Читати українською

НБУ увеличил чистую продажу валюты за неделю вдвое

Чистая продажа долларов Нацбанком на этой неделе выросла с $133,7 млн, минимального значения за последние 11 месяцев, до $262,6 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Чистая продажа долларов Нацбанком на этой неделе выросла с $133,7 млн, минимального значения за последние 11 месяцев, до $262,6 млн.
Фото:depositphotos

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Продажа валюты

Продажа валюты увеличилась со $156,8 млн до $263 млн, тогда как покупка снова упала почти до нуля, хотя за две предыдущие недели Нацбанку после долгого перерыва удалось купить на рынке более $50 млн.

Официальный курс гривны по итогам недели ослаб почти на 66 копеек — с 38,1410 грн/$1 до $38,7998 грн/$1 — минимального уровня в истории нацвалюты.

Читайте: НБУ поднял официальный курс доллара на новый максимум

На наличном рынке курс гривны следовал за курсом на межбанке, но с меньшей амплитудой: сильное ослабление в первые три дня и относительная стабилизация в конце недели. В результате за неделю он снизился примерно на 33 копейки — с 38,53 грн/$1 до 38,86 грн/$1.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 марта 2024, 9:54
#
Даёшь молодёжь 39 грн… С понедельника можно и нужно, давно назрел вопрос…
+
0
TAN72
TAN72
17 марта 2024, 12:33
#
Вы что это же сезонные колебания или снова выходные в США 😂
+
0
Ranet
Ranet
17 марта 2024, 10:08
#
Это уже какая то прогрессия 😂
+
0
bonv
bonv
17 марта 2024, 14:11
#
А як раділи минулого тижня…
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