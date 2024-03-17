НБУ увеличил чистую продажу валюты за неделю вдвое

Чистая продажа долларов Нацбанком на этой неделе выросла с $133,7 млн, минимального значения за последние 11 месяцев, до $262,6 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

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Продажа валюты

Продажа валюты увеличилась со $156,8 млн до $263 млн, тогда как покупка снова упала почти до нуля, хотя за две предыдущие недели Нацбанку после долгого перерыва удалось купить на рынке более $50 млн.



Официальный курс гривны по итогам недели ослаб почти на 66 копеек — с 38,1410 грн/$1 до $38,7998 грн/$1 — минимального уровня в истории нацвалюты.

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На наличном рынке курс гривны следовал за курсом на межбанке, но с меньшей амплитудой: сильное ослабление в первые три дня и относительная стабилизация в конце недели. В результате за неделю он снизился примерно на 33 копейки — с 38,53 грн/$1 до 38,86 грн/$1.