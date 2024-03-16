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16 марта 2024, 14:26 Читати українською

Переговоры о реструктуризации $20 млрд госдолга Украины могут начаться в апреле — СМИ

Зарубежные владельцы облигаций Украины договариваются о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации выплат на $20 млрд. Об этом пишет Лига со ссылкой на Reuters.

Зарубежные владельцы облигаций Украины договариваются о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации выплат на $20 млрд.
Фото:zn.ua

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Что известно

Официальная группа могла бы начать переговоры накануне весеннего собрания Международного валютного фонда, которое должно начаться 17 апреля в Вашингтоне, сообщили два источника агентства.

Это будет первая попытка формализовать переговоры между частными обладателями облигаций и Украиной. Консультации, которые велись с осени 2023 года, носили неофициальный характер.

По словам источников, украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, пытаясь объединить их в группу кредиторов.

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Weil, юридическая фирма, которая консультировала кредиторов по вопросам реструктуризации страны в 2015 году и приостановления платежей, также обратилась к некоторым крупнейшим кредиторам Украины, чтобы подготовиться к переговорам по долгам.

Ожидается, что в комитет кредиторов войдут от восьми до 12 крупных компаний по управлению активами.

Рост госдолга

С начала полномасштабного вторжения государственный долг Украины увеличился вдвое (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте — на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Читайте: Госдолг Украины увеличился вдвое с начала войны

Часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба — до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП-варранты) — до августа 2024 года.

По программе EFF сейчас готовятся переговоры по продолжению реструктуризации до 2027 года. Это уменьшает нагрузку на бюджет и долговые риски.

Источник: Минфин
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