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16 марта 2024, 12:04 Читати українською

Дефицит внешней торговли Украины в январе 2024 года сократился на 11,7%

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2024 года сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года — до $1,678 млрд с $1,9 млрд. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2024 года сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года — до $1,678 млрд с $1,9 млрд.
Фото: depositphotos

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Как изменился экспорт и импорт

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года вырос на 8,2% — до $3,4 млрд, импорт — на 0,7%, до $5,078 млрд.

Госстат уточнил, что в январе-2024 по сравнению с декабрем-2023 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,4% — до $3,47 млрд, а импорт практически не изменился, составив $5,536 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе-2024 года было отрицательным и составило $2,066 млрд, в декабре-2023 также зафиксировано отрицательное сальдо — $2,304 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2024 года составил 0,67 (в январе 2023 года — 0,62).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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bonv
bonv
16 марта 2024, 12:51
#
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? (c)
Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше.
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 марта 2024, 13:04
#
Звісно, що не буде. Яресько врятувала сивочолого і зараз щось придумають. До речі, та реструктуризація також тисне зараз. То ж сивочолий відстрочив, не думаючи про те, хто віддаватиме. ДумайтЕ…
+
0
bonv
bonv
16 марта 2024, 13:06
#
«Когда меня избрали президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП — минус 14%. Инфляция — 49%. Золотовалютный резерв — 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и мы имеем большие изменения», — подчеркнул Порошенко.
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neverice
neverice
16 марта 2024, 13:19
#
А якби поляки не займались саботажем на кордоні, було б ще краще.
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0
bonv
bonv
16 марта 2024, 13:24
#
Для поляків?
Вартість усього польського експорту до України досягла рекордних 51,7 мільярда злотих у 2023 році. Вартість імпорту становить 20,3 мільярда злотих. Тобто позитивне сальдо торгівлі з Україною становить 31,4 мільярда злотих. Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі, повідомляє «Громадське».
У 2020 році польський експорт в Україну трохи перевищив 23 мільярди злотих, а через рік зріс майже до 29 мільярдів. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, експорт уже сягнув 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — піднявся до майже 52 млрд злотих. У 2021 році Україна була на 15 місці за експортом Польщі, а торік піднялася на сьоме місце, випередивши США.
Вартість імпорту українських товарів до Польщі також зросла, хоча не так разюче. У 2020 році він становив 11,5 млрд злотих, 2021-му — 19,5 млрд злотих, у 2022 році — 28,1 млрд злотих, а у 2023-му становив 20,3 млрд злотих.
У такий спосіб Україна опинилася серед топ-20 найважливіших постачальників для Польщі. Проте рекордне позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною минулого року було більш як утричі вище, ніж до початку великої війни, у 2021 році.
Видання зазначає, що багато в чому такі показники пов’язані зі збільшенням польського експорту зброї та боєприпасів, машин і обладнання, автотранспорту, а також харчових продуктів, напоїв та добрив.
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bonv
bonv
16 марта 2024, 13:25
#
Тим часом зростання імпорту відбулося в основному коштом харчових продуктів, круп’яних виробів, борошна, цукру, ріпакової олії, кормів для тварин.
На тлі блокади кордону виробники молочної продукції обох країн звернулися до урядів України та Польщі із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки. Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.
Президентка Польської молочної палати Агнешка Малішевська стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження обміну між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.
Так, експорт польської молочної продукції в Україну становить 3% від загальної кількості. Поляки продають в Україну найбільше стиглих сирів (8% від загального експорту), сиру (3%) та йогуртів (16%). З України натомість імпортують сухе молоко та масло. Імпорт з України теж зріс, але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі та становить 96,7 млн ​​євро щорічно.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 марта 2024, 13:37
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Согласен… А ты что хочешь от расмиши комика, до героя посмертно… Мастерство не пропьёшь…
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