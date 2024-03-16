Дефицит внешней торговли Украины в январе 2024 года сократился на 11,7%

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2024 года сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года — до $1,678 млрд с $1,9 млрд. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.

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Как изменился экспорт и импорт

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года вырос на 8,2% — до $3,4 млрд, импорт — на 0,7%, до $5,078 млрд.

Госстат уточнил, что в январе-2024 по сравнению с декабрем-2023 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,4% — до $3,47 млрд, а импорт практически не изменился, составив $5,536 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе-2024 года было отрицательным и составило $2,066 млрд, в декабре-2023 также зафиксировано отрицательное сальдо — $2,304 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2024 года составил 0,67 (в январе 2023 года — 0,62).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.