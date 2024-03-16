Программу кешбэка от Зеленского представят до конца марта

Кабинет Министров может принять программу «украинского кешбэк» до конца марта. Об этом на KIEF TALKS рассказал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма, передает Forbes Ukraine.

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Кешбэк от Зеленского

Программа уже разработана на 100%, но ее еще нужно согласовать международными партнерами, отметил Шурма.

«Человек будет получать классический кешбэк за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но она очень достойна», — сказал он.

Шурма сообщил, что методика, как отличить локальный товар от не локального, тоже уже разработана и согласована.

«Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата, чтобы стимулировать прозрачность», — пояснил он.

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Кроме того, продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, «чтобы это не были уклонисты, а стимулирующие прозрачную работу».

«Кто-нибудь может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны ясна», — отметил замглавы ОП.

Он подчеркнул, что государство также будет делать фокус на покупку украинского товара, но этот механизм еще разрабатывается.

Напомним

Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине».

По словам президента, задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались и работали в Украине».