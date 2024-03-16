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16 марта 2024, 9:01 Читати українською

Программу кешбэка от Зеленского представят до конца марта

Кабинет Министров может принять программу «украинского кешбэк» до конца марта. Об этом на KIEF TALKS рассказал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма, передает Forbes Ukraine.

Кабинет Министров может принять программу «украинского кешбека» до конца марта.
Фото:gmk.center

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Кешбэк от Зеленского

Программа уже разработана на 100%, но ее еще нужно согласовать международными партнерами, отметил Шурма.

«Человек будет получать классический кешбэк за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но она очень достойна», — сказал он.

Шурма сообщил, что методика, как отличить локальный товар от не локального, тоже уже разработана и согласована.

«Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата, чтобы стимулировать прозрачность», — пояснил он.

Читайте: За покупку украинских продуктов можно будет получать кешбэк — Зеленский

Кроме того, продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, «чтобы это не были уклонисты, а стимулирующие прозрачную работу».

«Кто-нибудь может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны ясна», — отметил замглавы ОП.

Он подчеркнул, что государство также будет делать фокус на покупку украинского товара, но этот механизм еще разрабатывается.

Напомним

Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине».

По словам президента, задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались и работали в Украине».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
Ramo
Ramo
16 марта 2024, 9:13
#
Чому програму Кабміну «український кешбек» презентує та анонсує Шурма від ОПи? Чи К М як гілка влади вже не існує ?
+
+75
bonv
bonv
16 марта 2024, 9:30
#
1 млрд дерев вже посадили? Зарплати вчителям до 4 тис баксів підняли? Смартфони всім пенсіонерам роздали? Бурхлива імітація роботи від влади. ЗЕ-Телемарафон.
+
0
bonv
bonv
16 марта 2024, 10:07
#
Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами. Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 марта 2024, 11:22
#
Але було при Порошенкові. Мінус 67% до середньої зарплати в доларах за перші два рока правління сивочолого.
+
0
bonv
bonv
16 марта 2024, 11:45
#
«Когда меня избрали президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП — минус 14%. Инфляция — 49%. Золотовалютный резерв — 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и мы имеем большие изменения», — подчеркнул Порошенко.
***
Найбільшою мінімальна зарплата у валюті була у 2013 році та у еквіваленті складала 140 доларів. Проте через втрату контролю над частиною території країни, економічні труднощі та знецінення гривні вона знизилася до 102 доларів у 2014, 59 доларів у 2015 та до 58 доларів у 2016.
З істотним підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень у минулому році вона становила 119 доларів у еквіваленті.
На сьогодні (1 січня 2019) «мінімалка» становить 4173 гривні, що еквівалентно 159 доларам.
І все це під час агресії росії коли Україна втратила 20% ВВП.
Динаміка росту середньої зарплати в 22,5% проти 9,8% інфляції у 2018 році… І 6,3% у 2019 р.
Реальні доходи (з урахуванням інфляції) в 2018 році зросли на 9,9%.
***
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
+
0
bonv
bonv
16 марта 2024, 11:47
#
Реальні доходи (з урахуванням інфляції) в 2018 році зросли на 9,9%.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%.
За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.
+
0
bonv
bonv
16 марта 2024, 10:58
#
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, — Володимир Кличко.
Український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в росії
Про це він сказав в інтерв'ю focus online.
«Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану — все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія», — заявив спортсмен.
За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: «Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у росії».
Боксер вважає, що найголовніше — це дати змогу проголосувати військовим, які на передовій захищають Україну.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
16 марта 2024, 11:50
#
Очередные конкурсы в пользу бедных ©
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