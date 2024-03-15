Украинский бизнес в Польше: в прошлом году предприниматели уплатили в бюджет более 5 миллиардов злотых

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2024, 12:36 Читати українською

Украинский бизнес в Польше: в прошлом году предприниматели уплатили в бюджет более 5 миллиардов злотых

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд. злотых. Об этом заявил глава правления юридической Группы Eucon Law, глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, сообщает Укринформ.

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Подсчета за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налоги в сумме 5 млрд злотых. Причем этот показатель в разы превышает прошлогодний», — сказал Романчук.

Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд. злотых.

Читайте также: Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.

«Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения „Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей“, то сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами», — отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

По данным Романчука, в Польше на сегодняшний день работают 27 тыс. украинских компаний. Это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
15 марта 2024, 15:11
#
Тому поляки будуть зубами триматися за українців.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами