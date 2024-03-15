Украинский бизнес в Польше: в прошлом году предприниматели уплатили в бюджет более 5 миллиардов злотых

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд. злотых. Об этом заявил глава правления юридической Группы Eucon Law, глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, сообщает Укринформ.

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«Подсчета за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налоги в сумме 5 млрд злотых. Причем этот показатель в разы превышает прошлогодний», — сказал Романчук.

Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд. злотых.

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Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.

«Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения „Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей“, то сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами», — отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

По данным Романчука, в Польше на сегодняшний день работают 27 тыс. украинских компаний. Это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы.