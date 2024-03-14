Лидеры ЕС должны сделать важный шаг к конфискации 27 миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов для передачи средств Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на чиновников ЕС.
ЕС предложит Украине 27 миллиардов евро прибыли от замороженных российских активов — СМИ
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Официальные лица Европейской комиссии готовы выдвинуть, по их мнению, юридически надежное предложение, которое государства-члены ЕС рассмотрят, возможно, до встречи премьер-министров в Брюсселе в следующий четверг, 21 марта.
Около 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку, были заморожены на Западе, преимущественно в иностранной валюте, золоте и государственных облигациях. Около 70% из них хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, хранящем эквивалент $190 млрд евро.
Депозиты, сохраненные в Европе, предположительно, принесут от $15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до конца 2027 года в зависимости от изменения глобальных процентных ставок, сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
Ожидается, что в этом году депозиты принесут от 2 до 3 млрд евро прибыли, в зависимости от потенциальных изменений процентных ставок — деньги, которые могут потом пойти прямо в Украину.
В то время как официальные лица ЕС надеются на соглашение о конфискации доходов из замороженных российских активов, они пока не ожидают соглашения по использованию этих денег. Некоторые государства против использования их для финансирования украинских военных, предпочитая использовать средства на восстановление и гуманитарную помощь.
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По словам источников, в настоящее время Европейская комиссия не будет предлагать варианты использования этих денег.
«Это означает, что они могут согласиться в принципе использовать доходы от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут пойти в соответствии с конституцией для каждой страны-члена ЕС», — сказал один источник.
По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что дело сдвинется с мертвой точки после принятия решения.
Напомним
«Минфин» писал, что страны «Большой семерки» (G7) 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны россии против Украины.
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