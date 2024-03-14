ЕС предложит Украине 27 миллиардов евро прибыли от замороженных российских активов — СМИ

Лидеры ЕС должны сделать важный шаг к конфискации 27 миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов для передачи средств Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на чиновников ЕС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Официальные лица Европейской комиссии готовы выдвинуть, по их мнению, юридически надежное предложение, которое государства-члены ЕС рассмотрят, возможно, до встречи премьер-министров в Брюсселе в следующий четверг, 21 марта.

Около 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку, были заморожены на Западе, преимущественно в иностранной валюте, золоте и государственных облигациях. Около 70% из них хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, хранящем эквивалент $190 млрд евро.

Депозиты, сохраненные в Европе, предположительно, принесут от $15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до конца 2027 года в зависимости от изменения глобальных процентных ставок, сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Ожидается, что в этом году депозиты принесут от 2 до 3 млрд евро прибыли, в зависимости от потенциальных изменений процентных ставок — деньги, которые могут потом пойти прямо в Украину.

В то время как официальные лица ЕС надеются на соглашение о конфискации доходов из замороженных российских активов, они пока не ожидают соглашения по использованию этих денег. Некоторые государства против использования их для финансирования украинских военных, предпочитая использовать средства на восстановление и гуманитарную помощь.

Читайте также: Великобритания готова дать Украине в кредит замороженные активы россии — СМИ

По словам источников, в настоящее время Европейская комиссия не будет предлагать варианты использования этих денег.

«Это означает, что они могут согласиться в принципе использовать доходы от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут пойти в соответствии с конституцией для каждой страны-члена ЕС», — сказал один источник.

По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что дело сдвинется с мертвой точки после принятия решения.

Напомним

«Минфин» писал, что страны «Большой семерки» (G7) 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны россии против Украины.