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14 марта 2024, 15:26 Читати українською

За февраль Министерство финансов привлекло в бюджет от продажи ОВГЗ 41,5 млрд грн

По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа за февраль 2024 в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн в эквиваленте. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа за февраль 2024 в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн в эквиваленте.
Фото:depositphotos

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Пополнение бюджета

По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа за февраль 2024 в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 19,7 млрд грн (218,4 млн долл. США и 274,8 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 37,8 млрд грн в эквиваленте.

В целом с начала года по состоянию на 1 марта 2024 г. благодаря размещенным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 39,0 млрд грн (468,4 млн долл. США и 509,8 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 58,6 млрд гривен.

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь — февраль 2024 позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

Коэффициент рефинансирования по внутреннему государственному долгу по состоянию на конец февраля 2024 составил 122%.

Читайте: Депутаты против блокирования счетов уклонистов: как это повлияет на депозитную статистику

Преимущества над депозитами

Гривневые ОВГЗ существенно превышают доходность банковских депозитов. В частности, в феврале украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (за вычетом военного сбора и НДФЛ) составил 11,34%.

В то же время, средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ (не подлежит налогообложению НДФЛ и не уплачивается военный сбор) — 17,32%.

Следовательно, годовая доходность гривневых государственных облигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам. А в январе-феврале — в 1,54 раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+63
Vol88
Vol88
14 марта 2024, 15:48
#
ПеремоГа …хто боргі буде віддавати точно не ці 🤡
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2024, 18:10
#
Новий троль… а пісня стара
+
+36
bonv
bonv
14 марта 2024, 16:04
#
В Україні банківська таємниця полягає в тому, що ніхто не знає, чи вдасться повернути свій вклад. «Поточне зростання курсу долара, зокрема, відбувається на тлі затримки у фінансовій підтримці України з боку США, що створює певні негативні настрої та ризики для бюджету. Додаткового негативу додають події на польсько-українському кордоні. Говорити про стійку тенденцію щодо знецінення гривні поки не варто, але за поточних обставин зростання курсу цілком відповідає ситуації», — каже експерт, керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» Юрій Крохмаль.
Приводів для хвилювання немає, як каже 006:) Чим менше паніки — тим стабільніший курс. І більше попадалово!:)
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