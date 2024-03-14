lifecell обжалует в суде штраф регулятора на 10,5 млн грн

lifecell не согласен с решением регулятора о наложении штрафа в размере 10,45 млн грн за неисполнение распоряжения от 15 ноября 2023 года, в связи с чем планирует обращаться в суд.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция компании

Штраф наложен после проведения повторной проверки и полного подтверждения НКЭК выполнения компанией всех требований законодательства по генераторам и покрытию в Ровенской области.

Наложение штрафа после выполнения lifecell всех требований НКЭК, подтверждаемых Актом проверки от 23 февраля 2024 года, размещенным на сайте НКЭК, выглядит нелогично, отметили в компании.

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», мобильный оператор lifecell оштрафован на 10,45 млн грн за невыполнение требований по блекаутам. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).