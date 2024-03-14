Индия начала строительство трех заводов по производству чипов стоимостью $15 миллионов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду, 13 марта, объявил о начале строительства трех заводов для производства полупроводниковых микросхем, стоимость которых составляет около 1,25 трлн рупий ($15 млн). Об этом сообщает Hindustan Times.

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Предполагается, что Tata Electronics Private Limited построит фабрику по производству микросхем в западном штате Гуджарат, которая станет первым предприятием в стране, где будут производить полупроводники.

Другая компания из этой же промышленной группы построит завод по сборке и испытанию полупроводников в северо-восточном штате Ассам.

Еще один завод, где будут складываться и испытываться чипы, создаст индийский производитель электрооборудования CG Power and Industrial Solutions Limited в штате Гуджарат.

Напомним

«Минфин» писал, что Индия сообщила об удивительно устойчивом экономическом росте. Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 8,4% за последние три месяца 2023 года против года ранее. В период с июня по сентябрь экономика выросла на 7,6%.