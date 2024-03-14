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14 марта 2024, 10:46 Читати українською

Атаки на три НПЗ остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии — Bloomberg

Последние атаки украинских беспилотников привели к остановке работы трех нефтеперерабатывающих заводов на территории россии, что составляет 12% ее нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом сообщает Bloomberg.

Последние атаки украинских беспилотников привели к остановке работы трех нефтеперерабатывающих заводов на территории россии, что составляет 12% ее нефтеперерабатывающих мощностей.

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Остановка мощностей

«Три объекта, которые в течение последних двух дней атаковали украинские беспилотники, обеспечивали около 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии», — говорится в сообщении.

В частности, информагентство уточняет, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани, примерно в 200 километрах от Москвы, один из нанесенных ударов давал 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год, или около 340 000 баррелей в день.

Кроме того, рязанский НПЗ являлся основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов россии.

Атака дронами

13 марта ночью СБУ атаковала дронами нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кстово Нижегородской области рф, после атаки беспилотников остановил самую крупную первичную установку по переработке нефти.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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bonv
bonv
14 марта 2024, 11:52
#
«Потрібно руйнувати артерії, по яких російська нафта іде на нафтопереробні заводи та в порти», — експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Створити суттєві проблеми на ринку нафтопродуктів в росії - дуже складне завдання. У них 72 нафтопереробні заводи, які всього виробляють десь 330−350 мільйонів тонн нафтопродуктів, а ринок споживає десь 150−160 мільйонів тонн. Тобто, є великий запас. Навіть якщо ми зруйнуємо половину НПЗ, їхніх запасів вистачить, щоб закрити внутрішні потреби. Як я вже казав, вони просто не будуть поставляти ці нафтопродукти на експорт. Це теж, в принципі, добре, бо це великі втрати виручки, але це не створює тотальний дефіцит.
Але, як на мене, більший сенс в тому, щоб руйнувати артерії, по яких нафта іде на нафтопереробні заводи та в порти. Адже на кожному нафтопроводі може «сидіти» десяток нафтопереробних заводів. І один удар по головному об'єкту, наприклад, нафтоперекачувальній станції, або газо-компресорній станції, може зупинити десяток заводів. Один удар вигідніший десяти.
Таких об'єктів, найважливіших, думаю, десь з десяток. І якщо дійсно буде змога їх зруйнувати, тоді, по суті, російська економіка буде зруйнована вщент.
Без поставок, без роботи нафтопроводів і без роботи газопроводів (а газ у них — це ще основний ресурс, його в електоренергетичному балансі більше ніж 70%) колапс російської економіки може бути швидким. Думаю, що це оптимальніша схема, ніж бити по нафтопереробних заводах.
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bonv
bonv
14 марта 2024, 11:52
#
Головне обрати, на яких найбільш важливих об'єктах інфраструктури ці атаки будуть сконцентровані. Тоді це принесе ефект.
Кількість дронів і концентрація на найважливіших об'єктах — це два фактори, які дійсно можуть серйозно вплинути на економіку Росії.
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0
neverice
neverice
14 марта 2024, 12:01
#
Завод більш вразливий. Критичні елементи дуже дорогі і дуже легкозаймисті. Компресорні станції скоріш за все ремонтуються значно швидше і не такі ніжні. Їх декілька разів атакували, судячи з новин, без особливого успіху. Хоча, як переб’ють заводи в зоні досяжності - візьмуться за станції :)
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neverice
neverice
14 марта 2024, 11:56
#
12% — це тільки три останні заводи. А були ще успішні атаки на НПЗ в Туапсе, під Пітером якийсь великий і ще десь. Пишуть, що за останні 2 місяці вразили близько 25% потужностей. Причому, якщо влучання дійсно були в критичні елементи, типу піролізної установки — то завод може повністю зупинитись на дуже довгий строк (рік або й більше).
А 25% потужностей — це 25% грошей, нафту що перероблялась на цих заводах навряд чи вдастся продати тим, хто покупав продукцію цих заводів. Тож можемо мати ще й побічний ефект — зниження цін на нафту при паралельному зменшенні доходів рашистів.
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