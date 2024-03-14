Атаки на три НПЗ остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии — Bloomberg

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Остановка мощностей

«Три объекта, которые в течение последних двух дней атаковали украинские беспилотники, обеспечивали около 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии», — говорится в сообщении.

В частности, информагентство уточняет, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани, примерно в 200 километрах от Москвы, один из нанесенных ударов давал 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год, или около 340 000 баррелей в день.

Кроме того, рязанский НПЗ являлся основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов россии.

Атака дронами

13 марта ночью СБУ атаковала дронами нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кстово Нижегородской области рф, после атаки беспилотников остановил самую крупную первичную установку по переработке нефти.