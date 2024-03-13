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13 марта 2024, 19:09 Читати українською

Блокировка границы с Украиной: польский бизнес теряет сотни миллионов долларов

Из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, ведущие бизнес в Украине, терпят убытки в сотни миллионов долларов. Об этом заявил председатель Совета международного общества польских предпринимателей в Украине Шимон Ващин во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре, передает Укринформ.

Из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, ведущие бизнес в Украине, терпят убытки в сотни миллионов долларов.
Фото: censor.net

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«Это прямой ущерб от недопоставленных товаров и невозможность выполнить договоренности бизнесами обеих сторон. Конкретную цифру не могу назвать, но это десятки и сотни миллионов долларов», — заявил Ващин.

Также он привел данные исследования Европейской бизнес-ассоциации, согласно которым каждая польская компания из 44 опрошенных в Украине из-за забастовок на границе потеряла в среднем по $700 тысяч.

Это не только прямые потери, но и штрафы из-за несоблюдения условий контрактов, в частности, поставки товаров не в полном объеме. Особенно от этого страдает строительная сфера.

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«Мы не можем быть уверены в возможности регулярных поставок, поэтому отношения с нашими партнерами находятся под угрозой. Нужны гарантии, которые предприниматели с обеих сторон границы сейчас, к сожалению, не в состоянии предоставить», — отметил Ващин.

В организации надеются, что стороны достигнут согласия и блокирование границы прекратится до 28 марта. Что должно положительно повлиять на переговоры Украины о вступлении в ЕС, уверены представители польских предпринимателей в Украине.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
mantis05
mantis05
13 марта 2024, 19:40
#
Надо помогать блокировать, и загонять польский бизнес в минуса. У нас и так всё плохо, и особой разницу мы не почувствуем, а вот они- они как раз прочувствуют всё в полной мере
+
0
financialGenius
financialGenius
13 марта 2024, 20:28
#
Это все выгодно только одному нашему соседу , пальцем тыкать не будем …
+
+10
vbhjckfd
vbhjckfd
13 марта 2024, 20:44
#
Най наймуть тітушок і відпиздять своїх псевдо-фермерів
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