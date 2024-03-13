Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро

Заимствование на финансовых рынках или из национальных бюджетов — лучшие способы дать Украине то, что нужно для победы в войне с россией. В настоящее время Эстония ищет более 100 млрд. евро для достижения этой цели. Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Euractiv.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине «это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну», — сказал Салм.

Он предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская комиссия могла привлекать средства с финансовых рынков и использовать 27 стран-членов ЕС в качестве гарантов.

В последние несколько месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.

Читайте также: Эстония будет дополнительно выделять Украине на развитие по 14 миллионов евро в год

Стратегия детализирует, куда будут потрачены деньги, главным образом, на оборонное оборудование и боеприпасы.

«Если бы более 50 стран возглавляемой США коалиции „Рамштайн“, которая поддерживает Украину, потратили этот процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами до 2025 года Украина дойдет до точки, когда сможет навязать россии сопротивление», — сказал Салм.

Даже если эта сумма сейчас начнет поступать в бюджеты, это займет почти год, предупредил Салм.

Напомним

«Минфин» писал, что Эстония настаивает на том, чтобы Европейский Союз конфисковал более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года.