Заимствование на финансовых рынках или из национальных бюджетов — лучшие способы дать Украине то, что нужно для победы в войне с россией. В настоящее время Эстония ищет более 100 млрд. евро для достижения этой цели. Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Euractiv.
Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро
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«Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине «это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну», — сказал Салм.
Он предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская комиссия могла привлекать средства с финансовых рынков и использовать 27 стран-членов ЕС в качестве гарантов.
В последние несколько месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.
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Стратегия детализирует, куда будут потрачены деньги, главным образом, на оборонное оборудование и боеприпасы.
«Если бы более 50 стран возглавляемой США коалиции „Рамштайн“, которая поддерживает Украину, потратили этот процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами до 2025 года Украина дойдет до точки, когда сможет навязать россии сопротивление», — сказал Салм.
Даже если эта сумма сейчас начнет поступать в бюджеты, это займет почти год, предупредил Салм.
Напомним
«Минфин» писал, что Эстония настаивает на том, чтобы Европейский Союз конфисковал более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года.
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