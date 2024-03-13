В комнатах по двое-трое возле работы: как живут трудоустроенные украинцы в Польше

Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2-х или 3-х местных комнатах. Об этом свидетельствует исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов «Работник по Украине — жилье в Польше», проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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В свою очередь, 20% респондентов признались, что проживают в комнате самостоятельно, а каждый пятый (19%) делит комнату с четырьмя людьми. Только 4% иммигрантов, работающих в Польше, проживают в 6-местных комнатах.

«В 2015—2020 годах наиболее распространенными комнатами для работников были «6-местные», часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация стала меняться.

Для сравнения, в 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-х местные комнаты, преимущественно «семейные» номера с мини-кухней, а в более дорогом варианте — отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", — комментирует результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

Этот факт подтверждают и другие результаты исследования. 61% украинцев, работающих в Польше, готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах. Это связано с желанием обеспечить более высокий уровень комфорта и приватность в месте проживания.

Решающее значение имеют качество и соседи. Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Также на общую оценку места жительства трудоустроенными украинцами оказывают влияние соседи по комнате (95%).

Среди других факторов респонденты все равно часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

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«Украинцы придают большое значение общим условиям жизни в стране пребывания — большинство респондентов (87%) хотели бы, чтобы они походили на условия дома, даже включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Приспособление дома к личным вкусам, включая декорации и кухонное оборудование, может помочь создать среду, напоминающую оцепление на родине», — рассказывает Мария Домбровская.

Опрос

Опрос «Работник по Украине — жилье в Польше» проводился с 13 ноября по 21 декабря 2023 года EWL Group, RentLito и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Всего в исследовании приняли участие 312 граждан Украины, работающих в Польше.