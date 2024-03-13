Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и дальше из-за избытка предложения. Об этом говорится в отчете агентства, передает Интерфакс-Украина.
S&P снизило прогноз мировых цен на нефть
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Прогноз аналитиков
«Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть», — говорится в отчете.
Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти более медленными темпами, считают аналитики S&P.
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При этом объемы нефти, поступающие преимущественно из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.
Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.
Комментарии - 4
А от Японія, Корея, практично весь ЄС нафти не мають. Але це не заважає їм непогано жити. Тож, нафта не є ні необхідною, ні достатньою умовою для достатку країни. Але з нафтою цього достатку досягти на порядок простіше.