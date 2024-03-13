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13 марта 2024, 9:39 Читати українською

S&P снизило прогноз мировых цен на нефть

Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и дальше из-за избытка предложения. Об этом говорится в отчете агентства, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и дальше из-за избытка предложения.
Фото:depositphotos

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Прогноз аналитиков

«Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть», — говорится в отчете.

Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти более медленными темпами, считают аналитики S&P.

Читайте: Прогнозы роста спроса на нефть ОПЕК и IEA разошлись более чем за 16 лет

При этом объемы нефти, поступающие преимущественно из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.

Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 марта 2024, 10:00
#
Сейчас по 82…
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gucci
gucci
13 марта 2024, 11:00
#
Не було б нафти в США, хрюкали б вони в себе за перебриком. Не допомогла б їм уся та бутафорія, яка називається економіка Сполучених Штатів Америки
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0
neverice
neverice
13 марта 2024, 11:12
#
У росії є нафта, у Венесуели є нафта і чи багаті вони? Це треба бути феєричними невдахами, щоб маючи величезні запаси нафти залишатись бідними.
А от Японія, Корея, практично весь ЄС нафти не мають. Але це не заважає їм непогано жити. Тож, нафта не є ні необхідною, ні достатньою умовою для достатку країни. Але з нафтою цього достатку досягти на порядок простіше.
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0
preyvanamor
preyvanamor
13 марта 2024, 12:07
#
Так в них і нема нафти, якщо брати в планетарному масштабі! сша добуває тільки десь 12−13% нафти від загальносвітового денного видобутку.
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