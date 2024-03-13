S&P снизило прогноз мировых цен на нефть

Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и дальше из-за избытка предложения. Об этом говорится в отчете агентства, передает Интерфакс-Украина.

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Прогноз аналитиков

«Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть», — говорится в отчете.

Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти более медленными темпами, считают аналитики S&P.

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При этом объемы нефти, поступающие преимущественно из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.

Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.