ЕС продлил действие санкций против связанных с россией лиц еще на полгода

Сегодня, 12 марта, Совет Е С принял решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2024 года. Об этом идет речь на сайте Совета Е С .

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Предусматривающие санкции

Санкции предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из санкционного списка.

Санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, которые были внесены в санкционный список в ответ на продолжающуюся непровоцированную военную агрессию россии против Украины.

Совет ЕС также решил не продлевать действие санкций в отношении трех человек и изъять из списка девяти погибших.

Европейский Совет также заявил, что способность россии вести агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в частности, путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода.

Напомним

Сегодня, 12 марта, Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.

Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет носить сдерживающий характер. Потому что это будет считаться уголовным преступлением, за которое предусматривается заключение сроком до 5 лет во всех государствах-членах.

Ранее «Минфин» писал, что 23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.