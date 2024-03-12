Сегодня, 12 марта,
ЕС продлил действие санкций против связанных с россией лиц еще на полгода
Сегодня, 12 марта,
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Предусматривающие санкции
Санкции предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из санкционного списка.
Санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, которые были внесены в санкционный список в ответ на продолжающуюся непровоцированную военную агрессию россии против Украины.
Совет ЕС также решил не продлевать действие санкций в отношении трех человек и изъять из списка девяти погибших.
Европейский Совет также заявил, что способность россии вести агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в частности, путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода.
Напомним
Сегодня, 12 марта, Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.
Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет носить сдерживающий характер. Потому что это будет считаться уголовным преступлением, за которое предусматривается заключение сроком до 5 лет во всех государствах-членах.
Ранее «Минфин» писал, что 23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.
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