Гендиректор MicroStrategy: «Биткоин съест золото»

Генеральный директор и сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что биткоин «съест» золото, поскольку у него есть преимущества драгоценного металла, но отсутствуют присущие золоту недостатки.

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По мнению сооснователя MicroStrategy, компании-держателя одного из крупнейших запасов BTC, Майкла Сэйлора, биткоин скоро начнет забирать средства у прочих рисковых инвестиционных продуктов.

Предприниматель подчеркнул, что в отличие от золота, которое нельзя быстро переместить, биткоин мгновенно отправляется пользователям.

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Майкл Сэйлор считает, что у первой криптовалюты есть возможность стать доминирующим активом в различных инвестиционных продуктах после того, как были одобрены спотовые биткоин-ETF в США.

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Ранее генеральный директор MicroStrategy заявил, что ETF на биткоин от компаний BlackRock и Fidelity оказались гораздо более успешными, чем предполагалось ранее, и биткоин наступает на пятки индексу S&P 500.