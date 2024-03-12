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12 марта 2024, 19:10 Читати українською

Гендиректор MicroStrategy: «Биткоин съест золото»

Генеральный директор и сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что биткоин «съест» золото, поскольку у него есть преимущества драгоценного металла, но отсутствуют присущие золоту недостатки.

Генеральный директор и сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что биткоин «съест» золото, поскольку у него есть преимущества драгоценного металла, но отсутствуют присущие золоту недостатки.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо мнению сооснователя MicroStrategy, компании-держателя одного из крупнейших запасов BTC, Майкла Сэйлора, биткоин скоро начнет забирать средства у прочих рисковых инвестиционных продуктов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По мнению сооснователя MicroStrategy, компании-держателя одного из крупнейших запасов BTC, Майкла Сэйлора, биткоин скоро начнет забирать средства у прочих рисковых инвестиционных продуктов.

Предприниматель подчеркнул, что в отличие от золота, которое нельзя быстро переместить, биткоин мгновенно отправляется пользователям.

Читайте: Курс биткоина поднялся до $72 000 и обошел по капитализации серебро: что нового на рынке

Майкл Сэйлор считает, что у первой криптовалюты есть возможность стать доминирующим активом в различных инвестиционных продуктах после того, как были одобрены спотовые биткоин-ETF в США.

Читайте: Майкл Сейлор: экс-миллиардер, который собирается держать биткоин 100 лет

Ранее генеральный директор MicroStrategy заявил, что ETF на биткоин от компаний BlackRock и Fidelity оказались гораздо более успешными, чем предполагалось ранее, и биткоин наступает на пятки индексу S&P 500.

Источник: Минфин
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