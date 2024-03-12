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12 марта 2024, 12:16 Читати українською

Курс биткоина поднялся до $72 000 и обошел по капитализации серебро: что нового на рынке

Главное на рынке криптовлают.

Главное на рынке криптовлают.
Фото: pixabay.com

Биткоин поднялся до нового исторического максимума

Курс биткоина подскочил до $72 000 — это новый исторический максимум. Ночью стоимость первой криптовалюты в моменте выросла до $72 706. Затем курс откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $72 000. За сутки актив вырос на 0,89%, за неделю — на 8,82%.

Биткоин обошел по рыночной капитализации серебро

Первая криптовалюта поднялась на восьмую позицию в рейтинге крупнейших активов/контрагентов по показателю рыночной капитализации, обогнав серебро. Об этом свидетельствуют данные Companies Market Cap.

Капитализация биткоина составляет более $1,4 трлн, а серебра — 1,38 трлн. Первое место за золотом — более $14,6 трлн.

Bitfarms купила 51 908 биткоин-майнеров у Bitmain

Майнинговая компания Bitfarms приобрела 51 908 установок для добычи биткоина у китайского производителя Bitmain.

Компания воспользовалась опционом на 28 000 Antminer T21 и дополнительно купила 19 280 аналогичных майнеров по цене $14 за TH/s. В заказ также вошли 3888 Antminer S21 и 740 единиц S21 hydro по $17,5 за TH/s.

Исходя из заявленных цифр, общая сумма составила $143,7 млн. Спотовая цена T21 на сайте производителя заявлена в $4370, Bitfarms обошлись по $2660.

Снабжение установок ожидается в течение 2024 года.

«Поскольку биткоин достиг новых максимумов, а работающие наши майнеры T21 уже подтвердили огромную производительность, Bitfarms действовала быстро, чтобы обеспечить дополнительную закупку к прогнозируемому повышению цен на оборудование», — заявил президент и CEO компании Джеффа Морфи.

Tether выпустит USDT на блокчейне Celo

Компания Tether запустит стейблкоин USDT на EVM-совместимом блокчейне первого уровня Celo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно заявлению, экосистема сети охватывает более 1000 проектов более чем в 150 странах.

Одним из преимуществ интеграции в Tether считают низкие транзакционные комиссии на блокчейне (примерно $0,001). Это делает возможным развитие систем микроплатежей для пользователей с любым социально-экономическим и географическим положением, отметили в компании.

EVM-инфраструктура Celo дополнительно обеспечивает подключение к экосистеме Ethereum.

В рамках партнерства компания-разработчик cLabs предложит сообществу блокчейна рассмотреть использование USDT для платы за газ.

Одним из проектов на Celo является встроенный в браузер Opera Mini криптокошелек в таких странах, как Кения и Гана. Наряду с другими приложениями это обеспечивает «оптимальную среду для принятия и использования стейблкоина», заявили в Tether.

USDT работает в 16 сетях, в частности Algorand, Avalanche, Ethereum, EOS, Liquid Network, Near, Omni, Polygon, Solana, Standard Ledger Protocol от Bitcoin Cash, Statemine, Statemint, Tezos и Tron.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Bookseller
Bookseller
12 марта 2024, 12:57
#
Продал вчера 0.02 битка по 72500. Мои битки сейчас: Bitcoin Баланс 3.74066000 • $268 923 Следующая продажа 0.02 битков будет выше 80000, где-то по 82500.
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