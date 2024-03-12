Объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Украинцы снова понесли деньги в банки. Объем гривневых депозитов вырос до 706 млрд грн
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Что происходит с депозитами
Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.
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Что со ставками
По данным НБУ, средние ставки по депозитам граждан в гривне в феврале снизились с 11,7% до 11,4%.
Напомним
В феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.
По мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести «определенный негативный эффект», связанный с нормами законопроекта о мобилизации.
Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением.
Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сообщения российской пропаганды и украинских спикеров о якобы оттоке средств украинцев с гривневых счетов в банках из-за законопроекта о мобилизации не соответствуют действительности.
Комментарии - 12
Ни кто умный не будет вкладывать в экономику Украины — ТЦК с полицаями с коррупцией даже мелкому бизнессу не дает жить!
Любые вливания в экономику Украины — это коррупционные схемы (международные… )! По другому тут нет возможности заработать…
А ты действительно живешь в Украине?
Готова с тобой лично пообщаться! Ты потриотинка! Мне нечего терять!
Работать он не перестанет — но станет «ухылянтом»!!!
Да вот — люди этой стране Украина не нужны! Нужны рабы!
Да и не ТА СТРАНА!
Да еще мама тоже «инвалид» — официально оформлятся как инвалид она не выдержит!!! — муж за нее тоже много бегает — но у нее просто нет физических возможностей пройти МСЕК… возили в ОДРЕКС — в гос клинике она бы не выдержала… — несколько дней обследовали… ну чуть поправили здоровье ее — да плоха мама… еще дипрессия старчиская.
Но кого волнует стоимость лекарств, реабилитации и многое другое в этой стране?
Но с другой стороны понимаю, что болит понятно — после долгих и детальных обследований… Но тут государство ни как не участвовало…
Про це він написав у Telegram.
«З перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — розповів він.
За його словами, правку підтримали сім членів Комітету, проти — проголосувало шість людей.
«Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Продовження засідання завтра», — додав Гончаренко.