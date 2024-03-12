Украинцы снова понесли деньги в банки. Объем гривневых депозитов вырос до 706 млрд грн

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Что происходит с депозитами

Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

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Что со ставками

По данным НБУ, средние ставки по депозитам граждан в гривне в феврале снизились с 11,7% до 11,4%.

Напомним

В феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести «определенный негативный эффект», связанный с нормами законопроекта о мобилизации.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сообщения российской пропаганды и украинских спикеров о якобы оттоке средств украинцев с гривневых счетов в банках из-за законопроекта о мобилизации не соответствуют действительности.