Украинцы снова понесли деньги в банки. Объем гривневых депозитов вырос до 706 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2024, 11:12 Читати українською

Украинцы снова понесли деньги в банки. Объем гривневых депозитов вырос до 706 млрд грн

Объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен).
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с депозитами

Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

Читайте: Минус 18,8 млрд за январь: почему люди забирают депозиты

Что со ставками

По данным НБУ, средние ставки по депозитам граждан в гривне в феврале снизились с 11,7% до 11,4%.

Напомним

В феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести «определенный негативный эффект», связанный с нормами законопроекта о мобилизации.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сообщения российской пропаганды и украинских спикеров о якобы оттоке средств украинцев с гривневых счетов в банках из-за законопроекта о мобилизации не соответствуют действительности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+105
NicolaZnow
NicolaZnow
12 марта 2024, 11:37
#
Новина схожа на ІПСО))
+
0
zzzachary
zzzachary
12 марта 2024, 13:10
#
Ні ви що вийдіть на вулицю і побачите як несуть, дехто навіть везе бо важко нести) як вони хочуть щоб люди несли всі гроші в банк, а потім вам видавати по 100 тис або старими доларами по 2500—2600)
+
+60
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 11:50
#
Брехня — многие умные и очень богатые иностранцы (в том числе США) считают Украину — «самой большой тюрмой» — это не мои слова!

Ни кто умный не будет вкладывать в экономику Украины — ТЦК с полицаями с коррупцией даже мелкому бизнессу не дает жить!

Любые вливания в экономику Украины — это коррупционные схемы (международные… )! По другому тут нет возможности заработать…
+
+15
w33
w33
12 марта 2024, 12:08
#
Орченя? а ну брись в рашку і не вилазь
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 12:33
#
Мне после ДТП (я инвалид в результате!!! перелом позвоночника!!!) не очень государство Украина помогло! — виновник был ДТП сотрудник МВД — но сделали обоюдку!

А ты действительно живешь в Украине?

Готова с тобой лично пообщаться! Ты потриотинка! Мне нечего терять!
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 12:41
#
А еще эта Страна Хочет лишить моего супруга его работы — новыми законами!
Работать он не перестанет — но станет «ухылянтом»!!!
Да вот — люди этой стране Украина не нужны! Нужны рабы!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 марта 2024, 12:59
#
А хто йому заважає оформитися доглядальником інваліда?
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 13:00
#
Не «ТА» группа инвалидности!
Да и не ТА СТРАНА!

Да еще мама тоже «инвалид» — официально оформлятся как инвалид она не выдержит!!! — муж за нее тоже много бегает — но у нее просто нет физических возможностей пройти МСЕК… возили в ОДРЕКС — в гос клинике она бы не выдержала… — несколько дней обследовали… ну чуть поправили здоровье ее — да плоха мама… еще дипрессия старчиская.

Но кого волнует стоимость лекарств, реабилитации и многое другое в этой стране?
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 13:07
#
Я уже оформила себе инвалидность — это издевательство — проще — и дешевле дать взятку (на поездки на такси больше денег пришлось заплатить — очень много органов повреждненно после ДТП...) — но не желаю этим тварям платить даже копейки!

Но с другой стороны понимаю, что болит понятно — после долгих и детальных обследований… Но тут государство ни как не участвовало…
+
+15
TAN72
TAN72
12 марта 2024, 12:42
#
С 2008 года Верю, верю😂
+
0
innapcholko
innapcholko
12 марта 2024, 13:13
#
Свечку за упокой — «экспертам» схожу поставлю!
+
0
bonv
bonv
12 марта 2024, 13:19
#
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони ухвалили правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виключає замороження рахунків, банківських карток та керування автомобілем для ухилянтів.
Про це він написав у Telegram.
«З перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — розповів він.
За його словами, правку підтримали сім членів Комітету, проти — проголосувало шість людей.
«Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Продовження засідання завтра», — додав Гончаренко.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами