11% украинцев, выехавших из-за войны, окончательно решили не возвращаться из Европы — ООН

Доля украинцев, выехавших в Европу из-за войны и планирующих или надеющихся вернуться в Украину в будущем, уменьшилась до 65% в 2023 году с 77% в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Результаты опроса

Доля неопределившихся по возврату возросла за год с 18% до 24%. Решившие окончательно не возвращаться — 11% (5% в 2022 году).

Большинство планирующих или надеющихся вернуться сейчас живут в соседних с Украиной странах (77% от доли тех, кто планирует вернуться). Из других европейских стран готовы вернуться 62% украинцев.

Намерены возвращаться те, чьи супруги или дети все еще находятся в Украине (72%). Те, у кого не осталось близких родственников в Украине — 57%.

Больше всего хотят вернуться пожилые люди — 79% и одинокие родители с двумя или более детьми — 76%. Кто не имеет детей — 61%.

Среди работающих в Европе украинцев планируют вернуться домой 77%. Среди неработающих — 62%.

Разрушенное россией жилье влияет на желание украинцев оставаться за границей. Готовы вернуться 67% тех, у кого дом частично разрушен, и 60% — чье жилье полностью уничтожено.

Неопределенность завершения полномасштабной войны — главная причина для тех, кто решил остаться в Европе (65% от доли тех, кто решил окончательно не возвращаться). Другие причины: вероятное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине (47%), ухудшение экономических возможностей в Украине (37%), обеспокоенность отсутствием достаточной поддержки или возвращения ресурсов (27%).

Напомним

По данным Евростата, в Европе сейчас находится 4,3 млн человек, которые покинули Украину из-за войны. Из них более 98% — граждане Украины.