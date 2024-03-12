Доля украинцев, выехавших в Европу из-за войны и планирующих или надеющихся вернуться в Украину в будущем, уменьшилась до 65% в 2023 году с 77% в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
11% украинцев, выехавших из-за войны, окончательно решили не возвращаться из Европы — ООН
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Результаты опроса
Доля неопределившихся по возврату возросла за год с 18% до 24%. Решившие окончательно не возвращаться — 11% (5% в 2022 году).
Большинство планирующих или надеющихся вернуться сейчас живут в соседних с Украиной странах (77% от доли тех, кто планирует вернуться). Из других европейских стран готовы вернуться 62% украинцев.
Намерены возвращаться те, чьи супруги или дети все еще находятся в Украине (72%). Те, у кого не осталось близких родственников в Украине — 57%.
Больше всего хотят вернуться пожилые люди — 79% и одинокие родители с двумя или более детьми — 76%. Кто не имеет детей — 61%.
Среди работающих в Европе украинцев планируют вернуться домой 77%. Среди неработающих — 62%.
Разрушенное россией жилье влияет на желание украинцев оставаться за границей. Готовы вернуться 67% тех, у кого дом частично разрушен, и 60% — чье жилье полностью уничтожено.
Неопределенность завершения полномасштабной войны — главная причина для тех, кто решил остаться в Европе (65% от доли тех, кто решил окончательно не возвращаться). Другие причины: вероятное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине (47%), ухудшение экономических возможностей в Украине (37%), обеспокоенность отсутствием достаточной поддержки или возвращения ресурсов (27%).
Напомним
По данным Евростата, в Европе сейчас находится 4,3 млн человек, которые покинули Украину из-за войны. Из них более 98% — граждане Украины.
Комментарии - 46
Очень интересно:) Хорошо что такие бездельники повыезжали, все равно в них никакого смысла. Максимум что они могут сделать полезного для Украины — уменьшить нагрузку на пенсионный фонд.
Тем более не стоит возвращаться если употребляете «на Украине».
Откроют границы — поедут воссоединяться с семьями. Тут делать нечего.
Це, безумовно, надзвичайно потужна перемога! 👍
А если подольше потужиться, то и по арабски заговорит. 😅
Дуже перспективна тема, враховуючи те, що попит на продовольство буде зростати у світі. На відміну від кацапської бензоколонки, де попит на вуглеводні буде лише знижуватись з часом.
Или вы доверяете кацапскому телевизору? Так у них всегда растут надои, «вставание с колен» не прекращается.
Все прекрасно тільки в чиновників. На початку війни їм відмінили обов’язкове декларування майна, дозволили проводити держзакупівлі без тендеру, ну і різноманітні активісти переключились на війну, тож для корупції настали золоті часи. Крім того всі чинуші мають або бронь, або який-небудь папірець, що дозволяє не служити. А найбільш прошарені навіть можуть їздити за кордон. Оформив сам собі відрядження на який-небудь самміт, побув там один день, фоточки в соцмережі виклав, а потім тиждень грієш пузо на морьку або шопишся десь в міланських бутіках. Добре бути державною людиною — інші за тебе жар загрібають голими руками, а ти в повному шоколаді.
Итого: по 25 тысяч вечнозеленых за раба.
При брутто фонда оплаты труда в $2000 в месяц, а на руки $1000, раб отбивает инвестиции за два года и выходит на самоокупаемость.
Вот это крипта, железобетонная!
Захистити Україну від війни могла б тільки еліта. Але в нас бидло при владі, яке не бачить далі свого носа. Еліти немає, тому ми завжди приречені бути пішаком в чужих іграх.
— багато кому банально нікуди повертатись, або ж вони з населених пунктів, які окупувала росія. Тому має значення процент тих, що збираються повертатись, серед тих, яким є куди.
— багато хто щиро бажав виїхати до ЄС ще до початку війни. І статус біженця лише спростив легалізацію (а такі рано чи пізно все одно б виїхали).
Тому, треба розуміти, що в таких реаліях 11% - то ще дуже невеликий процент.
Водночас, там дуже багато жінок, які залишили чоловіків в Україні - вони сидять з дітьми на соціалі, чекаючи і практично ніяк не асимілюються.