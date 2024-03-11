Telegram получил предварительную оценку более $30 млрд перед потенциальным IPO. Об этом в интервью Financial Times рассказал основатель и владелец мессенджера Павел Дуров. Платформа набрала 900 млн пользователей и приближается к доходности.
Telegram планирует провести IPO. Компания выходит на прибыльность и оценивается в $30 миллиардов
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В интервью, Дуров отметил, что не собирается продавать мессенджер, пока изучают возможности выхода на биржу.
IPO проведут тогда, когда компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения, но сказал, что Telegram «изучил несколько вариантов».
Связанная с Telegram криптовалюта TON на фоне этих новостей обновила двухлетний максимум, прибавив за день почти 10% (на момент написания новости).
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Источник: Минфин
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