АМКУ разрешил французам купить Датагруп-Воля, но может запретить продажу Lifecell

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение французской компании «DVL Telecom» миллиардера Ксавье Ньеля на контроль над Группой Датагруп-Воля и начал рассмотрение дел о концентрациях в виде приобретения компанией «DVL Telecom» контроля над Группой Лайфселл. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В ходе рассмотрения заявлений о приобретении контроля компанией „DVL Telecom“ над ООО „Лайфселл“ и ООО „Укртауэр“ Комитетом выявлены основания для запрета указанных концентраций», — говорится в сообщении.

В частности, в АМКУ считают, что концентрации в виде приобретения компанией «DVL Telecom» контроля над ООО «Лайфселл», ООО «Укртауэр» и ООО «Глобал Билги» составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, а отдельное разрешение на приобретение компанией «DVL Telecom» контроль над ООО «Глобал Билги» также не может быть предоставлен Комитетом.

Также при рассмотрении заявлений о приобретении компанией «DVL Telecom» контроля над Группой Лайфселл возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности Группы Лайфселл и Группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры.

Читайте также: Lifecell опередил Vodafone и Киевстар по приросту выручки