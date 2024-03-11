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11 марта 2024, 15:17 Читати українською

АМКУ разрешил французам купить Датагруп-Воля, но может запретить продажу Lifecell

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение французской компании «DVL Telecom» миллиардера Ксавье Ньеля на контроль над Группой Датагруп-Воля и начал рассмотрение дел о концентрациях в виде приобретения компанией «DVL Telecom» контроля над Группой Лайфселл. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение французской компании «DVL Telecom» миллиардера Ксавье Ньеля на контроль над Группой Датагруп-Воля и начал рассмотрение дел о концентрациях в виде приобретения компанией «DVL Telecom» контроля над Группой Лайфселл.

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«В ходе рассмотрения заявлений о приобретении контроля компанией „DVL Telecom“ над ООО „Лайфселл“ и ООО „Укртауэр“ Комитетом выявлены основания для запрета указанных концентраций», — говорится в сообщении.

В частности, в АМКУ считают, что концентрации в виде приобретения компанией «DVL Telecom» контроля над ООО «Лайфселл», ООО «Укртауэр» и ООО «Глобал Билги» составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, а отдельное разрешение на приобретение компанией «DVL Telecom» контроль над ООО «Глобал Билги» также не может быть предоставлен Комитетом.

Также при рассмотрении заявлений о приобретении компанией «DVL Telecom» контроля над Группой Лайфселл возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности Группы Лайфселл и Группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры.

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Источник: Минфин
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