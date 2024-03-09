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9 марта 2024, 13:01 Читати українською

Lifecell опередил Vodafone и Киевстар по приросту выручки

Все украинские мобильные операторы показали рост выручки по итогам 2023 года, свидетельствуют данные YouControl. Самый большой рост у lifecell, пишет Forbes.

Все украинские мобильные операторы показали рост выручки по итогам 2023 года, свидетельствуют данные YouControl.

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Выручка мобильного оператора «Киевстар» (ЧАО «Киевстар») по итогам 2023 года выросла до 33,1 млрд грн. По сравнению с 2022 годом выручка оператора выросла на 6,8%. Выручка компании по итогам 2022 года составляла 30,9 млрд.

Выручка lifecell (ООО «Лайфселл») выросла на 24,4% — с 9,4 млрд грн в 2022-м до 11,7 млрд грн в 2023 году. По данным годового отчета lifecell, в 2022 году доход компании составил 9,4 млрд. грн.

У второго по количеству абонентов мобильного оператора «Vodafone Украина» выручка по итогам 2023 года составила 20,2 млрд грн против 18,8 млрд грн в 2022-м. Номинальный прирост — 7,45%.

Напомним, что французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 марта 2024, 13:03
#
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
+
0
bonv
bonv
9 марта 2024, 13:06
#
Київстар — 33,1 млрд грн
Vodafone — 20,2 млрд грн
lifecell — 11,7 млрд грн
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