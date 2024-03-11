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11 марта 2024, 14:33 Читати українською

Украина начала переговоры по запуску международных авиарейсов

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности возобновления международных авиарейсов в период военного положения. Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК.

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности возобновления международных авиарейсов в период военного положения.
Фото:tribun.com.ua

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Что известно

«Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского — так это работает. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы», — отметил чиновник.

Кубраков отметил, что примеров стран, где работают аэропорты и куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не много. Самым успешным из них является Израиль.

Поэтому украинская сторона много времени проводила и проводит консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.

«Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры», — добавил вице-премьер.

О том, какие аэродромы могут быть открыты министр пока не говорит.

На уровне планов есть разные сценарии, нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — пояснил Кубраков.

По его словам, есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются открытием авиапространства Украины. В частности, Ryanair, желающих весь рынок сразу после открытия авиапространства, они подают десятки заявок.

Так же ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями.

«И они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна», — добавил министр.

Что касается довоенных планов создания украинского авиационного национального оператора, то вице-премьер отметил, что сейчас это точно не главный приоритет. К этому вопросу предстоит вернуться после войны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+25
bonv
bonv
11 марта 2024, 14:35
#
Готуються валюту вивозити зе-слуги типу народу.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
11 марта 2024, 15:01
#
Ухылянты теперь будет в отсек для шасси залезать, прятаться? Или в двигатели?
+
0
chc788
chc788
11 марта 2024, 15:51
#
Игорь У А Таку діч пишеш. Навіщо ці риски якщо вони вже покинули і на теперішній час теж покидають страну через кордон даючи хабар. Думай з позитивної сторони, міжнародна авіація це колосальні прибутки в страну.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 марта 2024, 15:06
#
Поганий знак
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