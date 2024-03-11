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11 марта 2024, 14:07 Читати українською

Курс криптовалюты Ethereum достиг $4000 впервые с 2021 года

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) впервые с апреля 2022 года подорожала на бирже Binance до $4000, приблизившись к своему историческому максимуму, достигнутому 10 ноября 2021 года ($4868).

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) впервые с апреля 2022 года подорожала на бирже Binance до $4000, приблизившись к своему историческому максимуму, достигнутому 10 ноября 2021 года ($4868).► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменился курсТолько за последнюю неделю Ethereum подорожал более чем на 14%, а его капитализация составила $480 млрд на фоне достижения биткоином абсолютного максимума в $71 тыс.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился курс

Только за последнюю неделю Ethereum подорожал более чем на 14%, а его капитализация составила $480 млрд на фоне достижения биткоином абсолютного максимума в $71 тыс.

Ограниченное предложение «эфира» на рынке, а также ряд ключевых событий в экосистеме Ethereum могут привести к дальнейшему росту второй криптовалюты, подсчитали аналитики CryptoQuant.

С начала января централизованные биржи зафиксировали чистый отток эфира, превысивший 800 000 ETH, или $2,4 млрд.

Читайте:Биткоин снова обновил исторический максимум до $71 тысячи

Согласно Люку Нолану, аналитику CoinShares, рост цен на Ethereum связан возможным появлением биржевых фондов (ETF) на Ethereum и ожидаемым обновлением Dencun.

После дебюта группы спотовых ETF на биткоин в США несколько управляющих компаний, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest, подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на создание спотовых ETF на Ethereum. По оценкам S&P Global и аналитиков рынка ETF в Bloomberg, регулятор может одобрить такие фонды уже в мае этого года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 марта 2024, 15:04
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Переб'є ол тайм хай скоро, принаймі цього року.
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