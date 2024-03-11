Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

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К 11:33 курс скорректировался до 32,0033 лиры за доллар, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в стране в сочетании с опасениями по поводу истощения валютных резервов оказывает давление на валюту, пишет Bloomberg.

Волатильность на валютном рынке останется высокой в этом месяце в преддверии местных выборов.

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Напомним

В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.