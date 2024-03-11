Минфин - Курсы валют Украины

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11 марта 2024, 13:17 Читати українською

Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) на международном рынке Форекс в начале торгов 11 марта подскочил на 0,6% и достиг отметки 32,0254 лиры за доллар.

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару.
Фото:depositphotos

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Что с курсом лиры

К 11:33 курс скорректировался до 32,0033 лиры за доллар, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в стране в сочетании с опасениями по поводу истощения валютных резервов оказывает давление на валюту, пишет Bloomberg.

Волатильность на валютном рынке останется высокой в этом месяце в преддверии местных выборов.

Читайте: Турция: инфляция более 60%, нацвалюта продолжает падение, почему страну любит инвестор

Напомним

В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту.

Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.

В феврале 2024 года годовая инфляция в Турции выросла до 67,07%, сообщил статистический институт Турции Turkstat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что годовая инфляция вырастет до 65,7%.

Наибольший годовой прирост цен наблюдался в секторе отелей, кафе и ресторанов — 94,78%. Рост цен на образование составил 91,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
bonv
bonv
11 марта 2024, 13:28
#
Що на гривню чекає…
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
11 марта 2024, 15:31
#
Мечты кабанчика, которого на таких сказках затарили баксом по самые гланды)
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
11 марта 2024, 15:34
#
Вообще конечно умиляют хохлы, у которых все надежды построены вокруг того что в Украине все будет плохо) С такими хохлами и кацапов не надо
+
0
bonv
bonv
11 марта 2024, 15:39
#
Ніби вже написав: валюта-крипта-нерухомість. Пішла на*-* сучараватна на рашу!
+
0
Kidav
Kidav
11 марта 2024, 14:01
#
Да, попав я, залишивши ліру після відпочінку!
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 марта 2024, 15:03
#
Ось що буває коли вибираєш диктатора. Турки самі винні.
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