Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) на международном рынке Форекс в начале торгов 11 марта подскочил на 0,6% и достиг отметки 32,0254 лиры за доллар.
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума
Что с курсом лиры
К 11:33 курс скорректировался до 32,0033 лиры за доллар, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция в стране в сочетании с опасениями по поводу истощения валютных резервов оказывает давление на валюту, пишет Bloomberg.
Волатильность на валютном рынке останется высокой в этом месяце в преддверии местных выборов.
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Напомним
В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту.
Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.
В феврале 2024 года годовая инфляция в Турции выросла до 67,07%, сообщил статистический институт Турции Turkstat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что годовая инфляция вырастет до 65,7%.
Наибольший годовой прирост цен наблюдался в секторе отелей, кафе и ресторанов — 94,78%. Рост цен на образование составил 91,8%.
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