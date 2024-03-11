Авторынок в Украине: Продажи гибридных авто выросли на 54%

В течение февраля украинский автопарк пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 54% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 51%.

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В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Toyota Rav-4 (118 единиц), далее следуют Toyota Camry (85) и Nissan Qashqai (56).

В то же время в регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство держит Ford Fusion US (65 штук). На второй строчке — Toyota Prius (52), на третьей — Toyota Rav-4 (42).

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