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11 марта 2024, 12:01 Читати українською

Авторынок в Украине: Продажи гибридных авто выросли на 54%

В течение февраля украинский автопарк пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 54% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В течение февраля украинский автопарк пополнили более 1,5 тыс.
Фото:mmr.net.ua

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Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 51%.

Самые популярные модели

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Toyota Rav-4 (118 единиц), далее следуют Toyota Camry (85) и Nissan Qashqai (56).

В то же время в регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство держит Ford Fusion US (65 штук). На второй строчке — Toyota Prius (52), на третьей — Toyota Rav-4 (42).

Читайте: Какие подержанные авто выбирают украинцы из США

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
11 марта 2024, 12:26
#
Toyota Rav-4 давно в тренді.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
11 марта 2024, 12:42
#
Кроме тоеты нихрена не продается и RAV-4 есть только гибрид
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