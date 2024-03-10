Вступление в ЕС, в США готовят новый закон о помощи: что писала западная пресса про Украину на этой неделе

Европейский Союз планирует начать переговоры о вступлении Украины уже на следующей неделе, поскольку охваченная войной страна стремится ускорить свою интеграцию в блок, заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Исполнительный орган ЕС будет рекомендовать государствам-членам продолжить процесс, когда Украина выполнит все условия, сказал Домбровскис на пресс-конференции в пятницу с премьер-министром Денисом Шмигалем в Киеве.

NBC: Спикер Джонсон с республиканцами готовят собственный пакет поддержки Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

По данным источников, эти планы находятся на предыдущей стадии и далеки от окончательного формирования, впрочем, республиканцы, поддерживающие Украину, хотят подготовить законопроект, как только Конгресс утвердит очередной пакет финансирования правительства 22 марта.

The Guardian: Великобритания готова дать Украине в кредит замороженные активы России.

Великобритания готова предоставить Украине взаймы все замороженные активы Центрального банка россии в стране, при условии, что россия будет вынуждена оплатить Украине репарации после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он отметил, что активы будут использоваться как гарантия выплаты Украине репараций со стороны россии.

Politico: Новый экологический налог ЕС может разрушить экономику Украины

Европейский экологический налог СВАМ, который начнет работать в 2026 году, нанесет значительный ущерб украинским производителям, если в модель его внедрения не внести быстрых изменений.

Сейчас у Украины еще есть шанс отсрочить его введение, если будет принимать неотложные меры.