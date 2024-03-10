Вступление в ЕС, в США готовят новый закон о помощи: что писала западная пресса про Украину на этой неделе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2024, 16:00 Читати українською

Вступление в ЕС, в США готовят новый закон о помощи: что писала западная пресса про Украину на этой неделе

Bloomberg: ЕС стремится продвинуться вперед в переговорах о вступлении Украины на следующей неделе

Европейский Союз планирует начать переговоры о вступлении Украины уже на следующей неделе, поскольку охваченная войной страна стремится ускорить свою интеграцию в блок, заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Исполнительный орган ЕС будет рекомендовать государствам-членам продолжить процесс, когда Украина выполнит все условия, сказал Домбровскис на пресс-конференции в пятницу с премьер-министром Денисом Шмигалем в Киеве.

NBC: Спикер Джонсон с республиканцами готовят собственный пакет поддержки Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

По данным источников, эти планы находятся на предыдущей стадии и далеки от окончательного формирования, впрочем, республиканцы, поддерживающие Украину, хотят подготовить законопроект, как только Конгресс утвердит очередной пакет финансирования правительства 22 марта.

The Guardian: Великобритания готова дать Украине в кредит замороженные активы России.

Великобритания готова предоставить Украине взаймы все замороженные активы Центрального банка россии в стране, при условии, что россия будет вынуждена оплатить Украине репарации после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он отметил, что активы будут использоваться как гарантия выплаты Украине репараций со стороны россии.

Politico: Новый экологический налог ЕС может разрушить экономику Украины

Европейский экологический налог СВАМ, который начнет работать в 2026 году, нанесет значительный ущерб украинским производителям, если в модель его внедрения не внести быстрых изменений.

Сейчас у Украины еще есть шанс отсрочить его введение, если будет принимать неотложные меры.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
10 марта 2024, 16:08
#
Ще вступати і вступати.
+
0
Три літри
Три літри
10 марта 2024, 16:17
#
Болтологія республіканців набирає передвиборчі оберти.

Слухав Табаха на каналі у Ауслендера: так виявляється наявність допомоги Газі є достатньою причиною не приймати цей закон не дивлячись на те що в ньому закладена більша сума для самого Ізраїля. А ще виявляється що в законі немає ні копійки на зброю Україні, всі 60 міліардів це щось інше (якщо вірити Табаху).
+
0
elena7774
elena7774
10 марта 2024, 18:01
#
І ніколи ми не будемо в ЕС
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами