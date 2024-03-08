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8 марта 2024, 13:35 Читати українською

Гетманцев объяснил рекордное количество новых ФОПов

Рекордный рост количества регистраций новых физлиц-предпринимателей может быть связан с оптимизацией налогов и попыткой обойти мобилизационные процедуры. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Укринформу.

Рекордный рост количества регистраций новых физлиц-предпринимателей может быть связан с оптимизацией налогов и попыткой обойти мобилизационные процедуры.
Фото: sluga-narodu.com

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По его словам, тенденция роста количества ФЛП связана не только с восстановлением экономики Украины.

«Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФОПов», — сказал Гетманцев.

Он считает, что увеличение количества ФОП может быть схемой уклонения от налогообложения, ведь надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет.

«И увеличение количества ФОП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК во время найма», — добавил нардеп.

Читайте также: Ограничения карточных переводов будут касаться 1% операций — Гетманцев

Напомним

«Минфин» писал, что за второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФОП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество вновь компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год великой войны.

Источник: Минфин
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